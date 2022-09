GUELPH, ON, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que David Anderson, président du comité des services sociaux du comté, Cam Guthrie, maire de Guelph, Daria Allan-Ebron, directrice générale, Kindle Communities Organization, Glenna Banda, directrice générale, Centraide Guelph-Wellington-Dufferin et Chris Willard, directeur général de la Guelph Community Foundation, ont annoncé un investissement combiné de plus de 7 millions de dollars pour la construction de logements avec services de soutien à Guelph.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). De plus, l'administration du comté de Wellington et la Ville de Guelph accordent une subvention de plus de 2 millions de dollars. Pour sa part, Centraide Guelph-Wellington-Dufferin investit 2 millions de dollars dans l'ensemble résidentiel.

Situé au 10 Shelldale Crescent, et détenu et exploité par Kindle Communities, l'ensemble résidentiel offrira 32 logements à des personnes en situation d'itinérance ou souffrant d'insécurité en matière de logement. Le personnel sur place offrira du soutien et des services complets en tout temps aux personnes qui y vivent. La construction de l'immeuble devrait être achevée d'ici le printemps 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un endroit sûr vers lequel se tourner en période difficile. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Guelph, et partout au Canada, ce qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les personnes en situation d'itinérance ou souffrant d'insécurité en matière de logement à Guelph ont maintenant accès à des logements abordables qui les aideront à se remettre sur pied tout en bénéficiant de services de soutien essentiels. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin, c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans cet ensemble résidentiel qui offre des logements sûrs et abordables aux familles et aux personnes en situation de crise à Guelph. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph

« L'administration du comté de Wellington s'est engagée à mettre fin à l'itinérance dans la région de Guelph-Wellington, a déclaré Kelly Linton, président du conseil du comté de Wellington. Nous avons la chance incroyable de travailler avec des partenaires solides aux niveaux fédéral, provincial et local afin de créer 32 logements pour les personnes en situation d'itinérance chronique ou à risque de s'y retrouver. » - Kelly Linton, président du conseil du comté de Wellington

« C'est un moment historique pour Guelph, un moment rendu possible grâce à la collaboration et au partenariat entre tous les niveaux de gouvernement, les entreprises privées, les organismes sans but lucratif et des collectes de fonds communautaires. Ensemble, nous ne construisons pas seulement des logements, mais une collectivité où chaque personne est soutenue et où tout le monde a sa place. » - Cam Guthrie, maire de Guelph

« Il s'agit d'une annonce extraordinaire qui vient renforcer l'urgence de ce problème au sein de notre collectivité. Nous savons que des logements permanents assortis de services de soutien sont un outil stratégique essentiel à la lutte contre l'itinérance et nous sommes confiants que, grâce à cet investissement et au soutien généreux des membres de la collectivité, d'entreprises et de groupes appuyant la campagne Home for Good, nous pouvons éliminer l'itinérance chronique à Guelph et dans le comté de Wellington. » - Glenna Banda, directrice générale, Centraide Guelph-Wellington-Dufferin

« Cet ensemble résidentiel est un formidable exemple de l'impact collectif que nous pouvons avoir quand divers partenaires communautaires travaillent ensemble. Nous sommes ravis de travailler avec des fournisseurs de services de santé, une entreprise privée locale et nos partenaires gouvernementaux à tous les niveaux afin de créer des logements avec services de soutien pour 32 résidents et résidentes de Guelph. » - Daria Allan-Ebron, directrice générale, Kindle Communities Organization

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant une déficience développementale.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]