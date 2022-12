DARTMOUTH, NS, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, ont annoncé les détails d'un investissement fédéral pour la création rapide de logements à Dartmouth.

L'Affordable Housing Association of Nova Scotia (AHANS) dirigera la construction de 12 nouveaux logements au 80 True North Crescent, à Dartmouth, destinés aux personnes qui en ont le plus besoin. Le gouvernement du Canada a investi 3,7 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) élargie, un programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui vise à créer de nouveaux logements pour les Canadiens vulnérables. La province de la Nouvelle-Écosse a également fait une contribution de 516 507 $, tandis que la municipalité de la région d'Halifax a appuyé le projet avec une contribution de 319 700 $ en équité foncière.

L'ICRL est un programme de 4 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables grâce à la construction rapide de plus de 15 000 logements abordables partout au pays.

L'Affordable Housing Association of Nova Scotia (AHANS) est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir l'accès à des logements décents et abordables sans but lucratif par l'aménagement et la construction dans toutes les régions de la province. La vision de l'AHANS cadre parfaitement avec la Stratégie nationale sur le logement, car elle favorise la diversité des collectivités et la création d'une nouvelle génération de logements à revenu mixte, à usage mixte, accessibles et durables.

Le projet au 80, rue True North devrait être terminé en avril 2023.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement a créé l'Initiative pour la création rapide de logements, afin de créer rapidement des milliers de logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin dans les collectivités partout au Canada, y compris ici même à Dartmouth. Non seulement ces nouvelles maisons offriront un toit aux personnes et aux familles dans le besoin, mais elles leur donneront aussi accès aux ressources et au soutien dont elles ont besoin pour réussir. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Investir dans des logements vraiment abordables renforce Dartmouth--Cole Harbour, notre province et notre pays. L'annonce d'aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements de notre gouvernement signifie qu'au début de la nouvelle année, les nouveaux résidents pourront s'établir au True North Crescent, à Dartmouth. Tous les ordres de gouvernement doivent intervenir pour aider les personnes les plus vulnérables de notre collectivité. Tout le monde a droit à un endroit sécuritaire où vivre, un endroit qui offre confort et stabilité, un chez-soi. » - Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Nous sommes heureux d'appuyer l'Affordable Housing Association of Nova Scotia dans ce projet qui permettra d'offrir 12 logements plus sécuritaires, abordables et éco énergétiques aux Néo-Écossais vulnérables. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont tous les ordres de gouvernement et nos partenaires communautaires travaillent ensemble pour accroître le nombre de logements abordables en Nouvelle-Écosse. » - L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, province de la Nouvelle-Écosse

« Le projet de True North Crescent est un merveilleux exemple de ce qui peut être accompli lorsque les ordres de gouvernement et le secteur communautaire travaillent ensemble pour aider plus de gens à obtenir un logement sûr et abordable. Dans l'ensemble de la municipalité, nous constatons que l'Initiative pour la création rapide de logements offre une gamme de types de logements pour répondre à un large éventail de besoins. » - Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

« Le projet True North est le début d'un parcours pour l'AHANS dans lequel nous espérons créer beaucoup plus de logements dans le type de True North - des logements qui produisent autant d'énergie qu'ils en consomment et qui peuvent le faire à des loyers qui demeureront abordables pour des générations. Ces deux attributs donneront à tous les résidents les bases solides dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de vie. Cela ne serait pas possible sans les contributions financières combinées des trois ordres de gouvernement. Nous sommes vraiment reconnaissants de leur contribution. Tout aussi important pour nous est le soutien qu'ils ont apporté à la vision de l'AHANS et la confiance qu'ils nous ont témoignée, à nous et à nos partenaires du secteur privé, pour la réaliser. » - Jim Graham, directeur général, Affordable Housing Association of Nova Scotia (AHANS)

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Afin d'assurer la construction rapide d'un plus grand nombre de logements abordables, le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, ce qui a permis de cibler 41 % de toutes les unités créées dans le cadre du programme.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des projets de logement axés sur les femmes.

Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 4 500 nouveaux logements abordables, dont au moins 25 % seront consacrés à des projets de logement axés sur les femmes.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant la date à laquelle le financement est accordé aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près), et les logements dans le Nord et dans les collectivités à accès spécial doivent être construits dans les 18 mois.

L'ICRL adopte une approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement, en offrant des services aux personnes qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir et à d'autres personnes vulnérables dans le cadre de la SNL, y compris les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les personnes LGBTQ2, les Canadiens racialisés et noirs, ainsi que les immigrants récents ou les réfugiés.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

