LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE 80 LOGEMENTS ABORDABLES SUR LES TERRES DE RÉSERVE DE LA NATION SQUAMISH

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, Wilson Williams, conseiller et porte-parole de la Nation Squamish (Sxwíxwtn), et Sarah Silva, présidente-directrice générale, Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society, ont annoncé plus de 32,3 millions de dollars pour soutenir la construction de 80 logements abordables permanents. Le financement est consacré à deux ensembles distincts pour les membres de la Nation Squamish et leur famille dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

L'immeuble de North Vancouver sera situé dans le village Xwmelch'stn de la réserve 5 de Capilano et portera le nom d'estítkw, qui signifie « lieu d'hébergement sûr ». L'immeuble résidentiel comprendra 42 studios et 8 logements de deux chambres, pour un total de 50 logements. Ces logements seront attribués en priorité à des femmes et à leurs enfants, à des personnes handicapées, à des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, à des personnes de la communauté LGBTQAI2S+ et à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

L'immeuble de Squamish Valley sera situé sur la terre Siyich'em de la réserve 16 et portera le nom de eskékxwi7ch tl'a Sp'ákw'us, qui signifie « lieu de rassemblement des aigles ». Il comptera 16 studios, 7 logements d'une chambre et 7 logements de deux chambres, pour un total de 30 logements. Ces logements seront attribués en priorité à des femmes et à leurs enfants, à des personnes handicapées, à des personnes de la communauté LGBTQAI2S+ et à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

Les deux immeubles seront gérés par la Hiy̓ ám̓ ta Skwx wú7mesh Housing Society et seront écoénergétiques, 20 % de leurs logements seront entièrement accessibles, et les 80 % restants seront adaptables. Les ensembles devraient être achevés d'ici le printemps 2023.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL finance la construction de logements abordables permanents en couvrant les coûts associés à la construction de logements locatifs, ainsi que l'acquisition de terrains et la conversion ou la remise en état des bâtiments existants en logements abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction pour les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

Citations :

Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous sommes déterminés à soutenir de meilleurs résultats en matière de logement pour les communautés autochtones et nous créons rapidement des logements sûrs et abordables partout au pays pour ceux qui ont des besoins en matière de logement. De concert avec nos partenaires, nous continuons d'offrir plus d'options de logement aux communautés autochtones d'un océan à l'autre. C'est l'un des moyens utilisés par notre gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour offrir des logements aux membres de la Nation Squamish. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique méritent d'avoir accès à des logements abordables. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans 80 logements abordables situés sur les terres de réserve de la Nation Squamish afin de stimuler l'économie locale et d'améliorer la qualité de vie des membres de la Nation Squamish, qui travaillent fort. Notre gouvernement s'attaque de front à la crise du logement et travaille chaque jour pour améliorer le bien-être économique et social des personnes au Canada qui en ont le plus besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Le logement abordable et sûr est une priorité pour la Nation Squamish depuis des décennies. Les dirigeants ont également établi une vision pour loger tous les membres de la communauté en une génération. Ils sont fiers d'offrir des terres et d'investir 3,2 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements pour la communauté de Xwmelch'stn à North Vancouver et celle de Siyich'em à Squamish, en Colombie-Britannique. Nous sommes heureux que la SCHL appuie ce projet d'habitation au moyen de subventions pour de nouveaux logements destinés aux membres de notre communauté. Les ensembles offriront de nouvelles options aux personnes et aux familles qui souhaitent rester dans notre communauté à des loyers très abordables. Ils constituent une autre étape vers l'atteinte de notre objectif de ramener les membres de la Nation Squamish à la maison. » - Wilson Williams, conseiller et porte-parole de la Nation Squamish (Sxwíxwtn)

« La Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú 7mesh Housing Society est l'organisme sans but lucratif responsable de la construction et de la gestion de logements abordables pour nos membres. Ce partenariat important nous permet de créer des logements abordables et équitables dont notre population a grandement besoin, et de réduire les obstacles qui nous empêchent de ramener les membres de notre communauté à la maison. » - Sarah Silva, présidente-directrice générale de Hiyam

Faits en bref :

La deuxième phase de l'ICRL a dépassé son objectif initial de créer jusqu'à 4 500 logements abordables pour la population canadienne.

On prévoit un nombre total de plus de 5 300 logements créés dans le cadre de la deuxième phase de l'ICRL;

Les projets du volet des villes créeront près de 1 900 logements abordables, et ceux du volet des projets créeront environ 3 500 logements abordables.



Près de 2 500 logements ciblant spécifiquement les femmes ou les femmes et leurs enfants (46 % de tous les logements).



Plus de 2 400 de ces logements neufs sont destinés expressément aux Autochtones (44 % de tous les logements).



254 projets ont été choisis parmi les demandes de financement admissibles dans le volet des projets et 64, dans le volet des villes, portant ainsi le total des deux volets à 318 pour l'ICRL.

Ces résultats sont le fruit des efforts des proposants et du soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations municipales et des gouvernements autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Tous les demandeurs dont les projets sont pris en considération à la deuxième phase seront informés de l'état de leur demande d'ici le 31 décembre 2021.

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que plus de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme leur sont destinés.

Près de 33 % du financement de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes, et les logements devront être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL, qui utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne, vient en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi qu'à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]