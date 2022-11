OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa - Vanier, ont annoncé un investissement de plus de 78 millions de dollars pour soutenir la construction d'un immeuble de la Société de logement communautaire d'Ottawa de 271 logements, dont la moitié des logements seront abordables.

Logo Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

L'honorable Ahmed Hussen et l'honorable Mona Fortier étaient accompagnés de Jim Watson, maire d'Ottawa, de Stéphane Giguère, chef de la direction de Logement communautaire d'Ottawa (LCO) et du conseiller Mathieu Fleury, président du conseil d'administration de LCO et conseiller de Rawlson King (Rideau - Rockcliffe), pour faire cette annonce importante pour la Ville d'Ottawa.

La communauté Mikinak, située au 715, chemin Mikinak à Vanier, est un ensemble de 271 unités de logement. Le projet offrira des unités de tailles différentes ainsi que des unités offrant différents niveaux d'abordabilité, dont des loyers à prix moyen et à prix inférieur du marché. Le développement permettra aux femmes et aux enfants, aux Autochtones et aux ménages figurant sur la liste d'attente centralisée d'en bénéficier.

L'initiative reçoit des fonds fédéraux par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale de l'habitation, ainsi que de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF), un fonds de 200 millions de dollars qui appuie le transfert de terres et d'immeubles fédéraux excédentaires en vue de leur utilisation comme logements abordables. L'ILF est une initiative de la Stratégie nationale de l'habitation mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le ministère des Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Emploi et Développement social Canada (EDSC) et la Société immobilière du Canada (SIC). Le projet reçoit également plus de 2,6 millions de dollars de l'Initiative de logement prioritaire de l'Ontario (OPHI), qui est un programme à frais partagés entre l'Ontario et le gouvernement du Canada visant à créer de nouveaux logements et à accroître l'abordabilité des logements.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement et à l'Initiative des terrains fédéraux, nous créons des centaines de nouveaux logements abordables ici même à Ottawa. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes et de familles à Ottawa auront désormais accès à des logements très abordables. Il s'agit d'un autre exemple de la stratégie nationale du logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement et de l'Initiative des terrains fédéralaux du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des familles qui habiteront bientôt le 715 Mikinak et fait d'Ottawa un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un foyer sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa - Vanier

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape importante dans les efforts continus pour mettre fin à la crise de l'offre de logements en Ontario. Nous sommes encouragés par le soutien du gouvernement fédéral à ce nouveau complexe d'habitation par l'entremise du Programme d'initiatives prioritaires de logement de l'Ontario, et nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec nos partenaires aux niveaux fédéral et municipal pour faire en sorte que tous les Ontariens puissent trouver un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Un logement sûr et abordable est essentiel pour aider toutes les personnes et les familles de notre ville à s'épanouir. Les logements disponibles au 715, chemin Mikinak, rendus possibles grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement et à l'Initiative des terrains fédéraux du gouvernement fédéral, aideront les personnes qui en ont le plus besoin et nous rapprocheront de l'objectif de faire en sorte que chaque personne à Ottawa ait un endroit sûr qu'elle peut appeler son chez-soi. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Le 715 Mikinak est un excellent exemple de l'approche collaborative de la CCOSF pour aider à répondre aux besoins en logements abordables d'Ottawa. Grâce à nos partenariats novateurs avec le gouvernement du Canada, la SCHL, le gouvernement de l'Ontario et la Ville d'Ottawa, nous fournissons 271 logements aux personnes et aux familles dans le besoin. Nous avons hâte d'accueillir les locataires dans cette communauté moderne, durable et dynamique. » - Stéphane Giguère, directeur général de la Société de logement communautaire d'Ottawa

Produits connexes :

Lien vidéo vers un survol en 3D du projet de logement abordable 715 Mikinak

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en connaître d'avantage sur la Stratégie nationale sur le logement veuillez visiter www.chezsoidabord.ca.

La Société de logement communautaire d'Ottawa fournit environ 15 000 logements à quelque 32 000 locataires, dont des personnes âgées, des parents, des enfants, des couples, des célibataires et des personnes handicapées, dans de nombreuses communautés de la ville d'Ottawa. La LCOC loge une population diversifiée de langues, d'ethnies et de cultures différentes. La OCHC est le plus grand fournisseur de logements sociaux, communautaires et abordables d'Ottawa et un chef de file de l'industrie de la construction de logements abordables. En 2021, la LCOC a été choisie comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour la quatrième année consécutive.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Société de logement communautaire d'Ottawa, [email protected]