L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Sean Casey, député fédéral de Charlottetown, et de Brad G.Trivers, ministre du Développement social et du Logement de l'Î.-P.É., ont eu l'occasion de visiter l'immeuble pour la première fois depuis qu'il a ouvert ses portes aux résidents, au printemps 2021. Le gouvernement fédéral a investi près de 1 million de dollars dans cet ensemble résidentiel dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

La nouvelle résidence, nommée Beachview Home, est située au 184, Beach Grove Rd et offre 10 logements à des personnes ayant une déficience développementale. Ce complexe résidentiel accessible, qui a pu voir le jour grâce aux efforts de Queens County Residential Homes Services Inc., comprend un foyer de groupe de six lits et un lit de soins de répit sur un seul étage et trois studios attenants. Les caractéristiques d'accessibilité comprennent des entrées de plain-pied, des salles de bains conformes aux normes relatives au rayon de rotation pour les fauteuils roulants, et des fenêtres, éviers et comptoirs construits à une hauteur adaptée pour les fauteuils roulants. Les résidents du foyer de groupe bénéficient également de services de soutien sur place 24 heures sur 24.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans des logements abordables à l'intention des personnes qui en ont le plus besoin. Cet ensemble résidentiel s'adresse directement aux personnes ayant une invalidité et leur offre des services de soutien leur permettant de vivre en toute sécurité et de s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada offre aux personnes seules et aux familles la tranquillité d'esprit dont elles ont besoin, sachant qu'elles et leurs proches disposent d'un endroit sûr et abordable qui répond à leurs besoins individuels. C'est ainsi que la Stratégie nationale sur le logement peut faire une différence dans la vie des gens de Charlottetown. » - Sean Casey, député fédéral de Charlottetown

« L'organisme Queens County Residential Services est très heureux d'avoir reçu le soutien d'un certain nombre d'organisations, y compris les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que d'autres groupes tels que la Windsor Foundation, pour ce projet très important. Il existe toujours une grave pénurie de logements pour les adultes ayant une déficience intellectuelle, en particulier pour ceux qui ont besoin de services de soutien 24 heures sur 24. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les gouvernements pour aider à répondre à ces besoins non satisfaits. » Bill Lawlor, directeur général, Queens County Residential Services

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales .

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

