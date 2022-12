MARKHAM, ON, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion) et député fédéral de Markham-Unionville, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Lorris Herenda, directrice générale de l'organisme Yellow Brick House, ont annoncé un investissement de plus de 1,2 million de dollars pour l'agrandissement et la réparation d'une maison d'hébergement à Markham.

L'investissement du gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), permettra d'ajouter 9 lits et 3 berceaux aux 16 lits existants de la maison d'hébergement destinée aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale.

La maison d'hébergement de l'organisme Yellow Brick House offre des services d'importance vitale et des programmes de prévention pour répondre aux divers besoins des personnes, des familles et des collectivités touchées par la violence. Les travaux de construction et de réparation de l'immeuble devraient être achevés d'ici le printemps 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un endroit sûr vers lequel se tourner en période difficile. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Markham, et partout au Canada pour aider les femmes et les enfants en situation de crise. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, un plus grand nombre de femmes et d'enfants auront maintenant un endroit sûr où guérir et refaire leur vie. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin, c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans l'ensemble résidentiel de Yellow Brick House, qui offre aux femmes et aux enfants en situation de crise un refuge où se sentir en sécurité et bénéficier d'un soutien ici à Markham. Cette maison d'hébergement fournira à ces personnes tous les outils et l'aide dont elles ont grandement besoin pour se remettre sur pied. » - Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et inclusion) et député fédéral de Markham-Unionville

« Cet agrandissement permettra à un plus grand nombre de femmes et à leurs enfants fuyant un foyer où règne la violence d'échapper aux conséquences dévastatrices de la violence et d'avoir un espace sûr pour refaire leur vie. De plus, il permettra à notre maison d'hébergement d'atteindre une efficacité énergétique de 25 % et d'offrir deux nouveaux logements accessibles aux familles comptant une ou des personnes handicapées. » - Lorris Herenda, directrice générale, Yellow Brick House

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

