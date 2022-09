VANCOUVER, BC, le 2 sept. 2022 /CNW/ - Un approvisionnement en eau douce propre est essentiel au bien-être des Canadiens, à la santé et à la durabilité de l'environnement, ainsi qu'à l'économie. L'eau douce des lacs et des rivières ainsi que les eaux souterraines sont essentielles à la survie de tous les organismes vivants.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, s'est rendu au parc John Hendry, à Vancouver, en compagnie de diverses organisations environnementales, pour annoncer un investissement de plus de 1 million de dollars afin de soutenir 12 nouveaux projets en Colombie-Britannique au cours des 4 prochaines années dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction.

Ces 12 projets auront des effets mesurables et positifs sur l'environnement, et ils susciteront la participation des collectivités à l'échelle de la province. Ces projets sont tous axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau douce, la réduction des substances nocives dans l'eau douce ainsi que la remise en état et la protection des écosystèmes d'eau douce.

Voici quelques-uns des bénéficiaires de cet investissement :

La Wildcoast Ecological Society, à Burnaby , en Colombie-Britannique, recevra plus de 96 000 dollars afin d'améliorer la qualité de l'eau et les zones humides et riveraines environnantes de trois affluents du bassin versant de la rivière Brunette.

, en Colombie-Britannique, recevra plus de 96 afin d'améliorer la qualité de l'eau et les zones humides et riveraines environnantes de trois affluents du bassin versant de la rivière Brunette. La British Columbia Wildlife Federation recevra 100 000 dollars pour restaurer et conserver les terres humides sur l'île Quadra, à Hope et dans le bassin du fleuve Columbia, et outiller les membres de la communauté et les spécialistes des milieux humides pour gérer, conserver et restaurer ces milieux en leur offrant des ateliers et des séances de formation.

pour restaurer et conserver les terres humides sur l'île Quadra, à Hope et dans le bassin du fleuve Columbia, et outiller les membres de la communauté et les spécialistes des milieux humides pour gérer, conserver et restaurer ces milieux en leur offrant des ateliers et des séances de formation. La Galiano Conservancy Association recevra 100 000 dollars afin de restaurer des écosystèmes humides, riverains et forestiers, d'améliorer la capacité du bassin versant à retenir l'eau douce, à en assurer l'infiltration dans le sol et à séquestrer du carbone, et d'éliminer les espèces envahissantes dans la portion sud du bassin versant du ruisseau Chrystal, sur l'île Galiano, en Colombie-Britannique.

afin de restaurer des écosystèmes humides, riverains et forestiers, d'améliorer la capacité du bassin versant à retenir l'eau douce, à en assurer l'infiltration dans le sol et à séquestrer du carbone, et d'éliminer les espèces envahissantes dans la portion sud du bassin versant du ruisseau Chrystal, sur l'île Galiano, en Colombie-Britannique. Enfin, la Stanley Park Ecology Society recevra 100 000 dollars pour améliorer la qualité de l'eau et l'habitat grâce à l'installation d'îles flottantes et de billots pour les espèces sauvages, et à la restauration des habitats de terres humides indigènes autour du Lost Lagoon et dans Ceperley Meadow, au parc Stanley, à Vancouver .

Ce financement fait partie d'un investissement total de 3,3 millions de dollars que le programme ÉcoAction octroie à 41 organismes sans but lucratif et non gouvernementaux dans l'ensemble du Canada pour soutenir des projets locaux qui améliorent la qualité de l'eau et contribuent à la protection de l'eau douce au Canada.

Cette annonce arrive à point nommé, alors que nous nous apprêtons à accueillir le monde entier à la 15e Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, à Montréal, au Québec, du 7 au 19 décembre. Cette grande conférence sera une occasion marquante pour le Canada de faire état de son leadership, conjointement avec ses partenaires internationaux, en prenant des mesures pour conserver la nature et freiner la perte de diversité biologique partout dans le monde, en partenariat avec les peuples autochtones. Les réserves de la biosphère désignées par l'UNESCO dans la région, comme la région de la biosphère Átl' k a7tsem / baie Howe, sont des contributions essentielles à ces objectifs.

Citations

« La protection de l'eau douce au Canada repose sur des organisations locales dévouées qui doivent avoir à leur disposition les ressources et le soutien dont elles ont besoin. Le programme ÉcoAction fait partie d'un effort plus large de notre gouvernement visant à protéger plus de milieux naturels en collaboration avec des groupes environnementaux partout au pays. Nous nous souvenons tous de l'époque où les mesures de protection de l'eau douce étaient abolies au lieu d'être améliorées. Notre gouvernement est déterminé à protéger l'eau douce pour les Canadiens, et les groupes environnementaux locaux sont à la base de ce changement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour enrayer les problèmes entourant l'eau douce, il faut d'abord déployer des efforts dans les localités et créer une synergie pour favoriser la réalisation de projets communautaires. Le programme ÉcoAction stimule la collaboration et la mobilisation des jeunes, des peuples autochtones et des petites entreprises, et l'investissement dans de tels projets aura une incidence mesurable et positive sur le milieu naturel de la Colombie-Britannique. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

Faits en bref

Le Canada possède la troisième plus importante réserve d'eau douce renouvelable au monde, soit environ 7 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce renouvelable.

possède la troisième plus importante réserve d'eau douce renouvelable au monde, soit environ 7 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce renouvelable. Le programme de financement communautaire ÉcoAction met à profit les contributions visant l'action environnementale et exige qu'au moins 50 p. 100 de la valeur totale d'un projet provienne d'autres sources que le gouvernement du Canada.

Les contributions des partenaires aux 41 projets sont évaluées à plus de 6,5 millions de dollars et sont fournies sous forme de ressources en espèces ou en nature.

Ces projets financés dans le cadre du programme ÉcoAction devraient permettre de réaliser ce qui suit :

protéger, stabiliser ou améliorer plus de 180,1 hectares de rivages;



réduire ou détourner plus de 24 589 kilogrammes de déchets dangereux;



réduire la consommation d'eau de plus de 2 247 563 litres;



planter plus de 63 890 plantes indigènes.

Les 41 projets financés devraient mobiliser plus de 550 682 personnes.

