CALGARY, AB, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Jeremy Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta, l'honorable Tanya Fir, secrétaire parlementaire de l'Alberta pour la condition féminine, Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, et Sue Tomney, directrice générale de la YWCA Calgary, ont annoncé un financement gouvernemental conjoint de plus de 22 millions de dollars pour offrir un refuge sûr aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale à Calgary.

Le réaménagement du site de la YW Sheriff King Home et la construction de logements abordables aideront à répondre aux besoins particuliers des résidents en matière de sûreté, de sécurité et de guérison. Les logements seront situés au même endroit que la maison d'hébergement, près du centre-ville de Calgary, dans la collectivité d'Inglewood.

Le nouvel ensemble de logements abordables comprendra 21 appartements de 2 et 3 chambres pouvant accueillir de 90 à 100 résidents. Des espaces polyvalents et l'accès à tous les programmes et services de la YW feront partie des commodités offertes. Le réaménagement et l'agrandissement de la maison d'hébergement d'urgence Sheriff King Home sur le même site lui permettront de passer de 44 à 80 lits. Elle sera conçue d'une manière qui tient compte des traumatismes et qui favorisera le calme, la sécurité, le confort, la dignité, l'habilitation, la santé et la guérison. Les résidents de la maison d'hébergement profiteront d'espaces semblables à ceux qu'offrent les logements abordables. De plus, ils auront accès à des services de garde accrédités pour les enfants qui vivent dans la maison d'hébergement, à une cuisine commune, à une buanderie et à une pièce où les animaux de compagnie sont acceptés.

Le financement de l'ensemble de logements comprend :

17,5 millions de dollars du gouvernement du Canada , dont 10,4 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) pour la maison d'hébergement d'urgence et 7,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour l'ensemble de logements abordables avec services de soutien;

La YWCA sera propriétaire-exploitante de la maison d'hébergement d'urgence Sheriff King Home et des logements abordables.

Le gouvernement du Canada fait des efforts pour prévenir la violence sexiste, soutenir les victimes ainsi que leurs familles. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence sexiste, annoncé récemment, est un engagement du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour un Canada exempt de violence sexiste.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous investissons 17,5 millions de dollars afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale à Calgary. Ces sommes servent à la création de logements sûrs avec services de soutien pour favoriser la guérison et se bâtir une nouvelle vie. Ces nouveaux investissements sont des exemples éloquents de la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. Elle améliore réellement la vie des personnes victimes de violence familiale en leur offrant un chez-soi sûr et stable. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je suis fière d'annoncer le financement du projet de réaménagement de YW Sheriff King, une initiative cruciale visant à améliorer le logement abordable pour les femmes et les enfants à Calgary. Ce financement s'inscrit dans la mission de la Stratégie nationale sur le logement de bâtir des collectivités prospères en appuyant les membres les plus vulnérables de la société. Notre gouvernement demeure déterminé à offrir des options de logement sécuritaire et abordable qui permettent aux familles de bâtir un avenir prospère. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« La violence familiale touche les femmes et les enfants partout dans la province. C'est pourquoi notre gouvernement a pris des mesures afin d'être un chef de file dans le soutien aux personnes qui fuient la violence. Il est important de s'assurer que des services de soutien, comme le logement abordable, sont offerts. La concentration et le travail acharné dont a fait preuve la YW Calgary ont été essentiels pour aider les victimes de violence à retrouver espoir en l'avenir. » - L'honorable Jeremy Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Les femmes victimes de violence doivent savoir qu'elles pourront trouver de l'aide quand elles en auront besoin. En offrant davantage de logements abordables aux victimes de violence, nous montrons que nous veillons à prendre soin des femmes et des enfants qui font face à des situations difficiles auxquelles personne ne devrait être confronté. Le logement abordable est un service de soutien central. Il est nécessaire pour aider les personnes fuyant la violence à commencer à rebâtir leur vie sans violence. » - L'honorable Tanya Fir, secrétaire parlementaire de l'Alberta pour la condition féminine

« Ces nouveaux logements, de même que l'ajout de lits d'hébergement d'urgence financés par nos partenaires, sauveront et transformeront la vie de femmes et d'enfants qui fuient la violence. Comme 1 famille de Calgary sur 5 a besoin d'un logement sûr et abordable avec services de soutien, ce financement représente un investissement essentiel pour répondre aux demandes urgentes. Je trouve encourageant de voir tous les ordres de gouvernement collaborer pour offrir de nouveaux appartements avec services de soutien. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Calgary n'a tout simplement pas assez de logements sûrs, appropriés et abordables qui permettent aux femmes de retrouver leur autonomie. Ce nouvel établissement de logements abordables comportera 21 logements de 2 et 3 chambres pour les femmes et les enfants. Il offrira aux résidents l'accès au continuum de programmes et de services de la YW. Parmi ceux-ci, on compte des services de consultation, des programmes de formation au rôle de parent et des activités de sensibilisation à la violence familiale. » - Sue Tomney, directrice générale de la YWCA Calgary

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la SNL visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

. Le budget de 2021 prévoyait un investissement important de 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la violence sexiste, y compris 30 millions de dollars pour les lignes d'écoute téléphonique afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens et Canadiennes pour prévenir la hausse de la violence sexiste.

En s'appuyant sur cet investissement, le budget 2022 a prévu 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence sexiste qui a été lancé récemment.

Depuis avril 2020, Femmes et égalité des sexes Canada a investi plus de 250 millions de dollars de financement d'urgence COVID-19 dans 1 400 refuges pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organisations, dont 138 organisations au service des personnes autochtones.

À propos d'YW Calgary

YWCalgary continue de mettre l'accent sur l'amélioration de la sécurité et du bien-être des femmes tout en défendant l'équité, la prospérité et l'inclusion pour tous au sein de notre collectivité et au-delà. De concert avec nos donateurs, le gouvernement et d'autres organismes sociaux, nous offrons des refuges de crise et de transition, des logements abordables, des services de counselling, des services de soutien aux parents, des services de garde d'enfants, des programmes de langue et de prospérité économique qui aident les femmes et leurs familles à s'épanouir dans une collectivité sûre et équitable.

