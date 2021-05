TATAMAGOUCHE, N.-É., le 17 mai 2021 /CNW/ - Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, nous devons améliorer l'efficacité énergétique. Le gouvernement du Canada bâtit un avenir énergétique propre pour renforcer l'économie, créer des emplois et soutenir les industries du secteur des ressources naturelles alors que nous nous remettons progressivement de la COVID-19.

La députée de Cumberland-Colchester, Lenore Zann, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 80 000 $ au Sustainability Solutions Group pour le développement de la Base de données municipales sur la consommation d'énergie et les émissions de GES (BMCEE), une plateforme géospatiale intégrée qui fait le suivi des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les municipalités canadiennes.

La BMCEE a été conçue par le Sustainability Solutions Group, cabinet-conseil en planification climatique qui a produit des plans concernant la consommation d'énergie et les émissions pour une soixantaine de municipalités, et par whatIf? Technologies, spécialiste de la modélisation financière, de l'énergie et des émissions. Les fonds proviennent du programme GéoConnexions de Ressources naturelles Canada, qui facilite l'échange et l'utilisation d'information géospatiale concernant les terres, les populations et les ressources naturelles du Canada en appui à des priorités économiques, sociales et environnementales.

En permettant l'échange de connaissances et de données ouvertes entre les municipalités, surtout celles qui sont de taille modeste ou moyenne, la plateforme assure un meilleur accès à des données uniformisées sur la consommation d'énergie et sur les émissions de GES, ce qui facilite la planification de l'utilisation du territoire, l'élaboration de politiques et la conception de programmes. Cette information est essentielle à l'élaboration de plans efficaces pour réduire les émissions de GES.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures écologiques porteurs de bons emplois et d'un avenir vert pour le Canada.

« De meilleures données pour les municipalités se traduiront par une meilleure planification et par une meilleure efficacité énergétique, ce qui nous permettra de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les Canadiens veulent que leurs gouvernements continuent de s'investir dans la lutte contre les changements climatiques. Ce projet donnera aux municipalités les ressources dont elles ont besoin pour jouer un rôle crucial dans cette lutte en leur permettant de suivre leurs émissions de GES, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'unir leurs efforts pour bâtir un avenir solide fondé sur l'énergie propre. »

Lenore Zann

Députée de Cumberland-Colchester

« Les municipalités ont besoin d'information à jour sur leurs GES pour améliorer l'efficacité énergétique et adopter des mesures salutaires pour le climat. Par le passé, les inventaires représentaient une dépense importante. Aujourd'hui, la BMCEE fournit gratuitement des inventaires pour que les citoyens, entreprises et administrations publiques puissent s'attaquer aux changements climatiques. »

Yuill Herbert

Coopérative de travailleurs Sustainability Solutions Group

En bref

À l'aide d'analyses géospatiales, de la dynamique des systèmes et de méthodes d'apprentissage automatique, la BMCEE transpose à l'échelle municipale les inventaires provinciaux de l'utilisation d'énergie et des GES.

L'ensemble de données est une version bêta que les administrations publiques, les entreprises et le milieu universitaire peuvent examiner et utiliser.

