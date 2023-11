WINNIPEG, MB, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 132 millions de dollars pour la construction de deux ensembles résidentiels offrant un total de 447 logements destinés à la location à Winnipeg, au Manitoba. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'annonce a été faite par l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Keith Merkel, président d'Edgecorp Group.

Situé au 347, promenade Oakdale, l'ensemble The Residences of Oakdale comprendra 270 logements répartis dans trois immeubles. Il offre des logements locatifs accessibles aux personnes âgées et donne un accès pratique au Charleswood 55+ Active Living Centre, qui sera situé sur le site de l'immeuble B. Les services publics et la buanderie dans les appartements sont inclus dans le loyer. Toutes les personnes qui y résident auront accès à un gymnase, aux salons des halls d'entrée, au stationnement souterrain et aux places de stationnement extérieures. La construction de cet ensemble résidentiel a commencé en mai 2023 et devrait être achevée en avril 2025.

L'ensemble connu sous le nom de Park City Commons ‒ Building PQ situé au 150, boulevard Transcona, fait également partie de l'annonce d'aujourd'hui. Cet immeuble de faible hauteur offre 177 logements, dont des studios et des logements d'une à trois chambres. Les services publics et la buanderie dans les appartements sont compris dans le loyer, et tous les locataires auront accès à un gymnase, aux salons du hall d'entrée, au stationnement souterrain et aux places de stationnement extérieures. La construction de cet ensemble a commencé en avril 2022 et a récemment été achevée le 1er novembre 2023.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de faire des investissements stratégiques dans des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs. Ainsi, nous encourageons l'aménagement de logements locatifs grandement nécessaires. Des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs démontrent l'engagement de notre gouvernement à relever le défi urgent en matière de logement auquel font face les collectivités partout au pays. Ces investissements aideront à accroître l'offre de logements, et le gouvernement fédéral continuera de les appuyer afin que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et sécuritaire. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel que le gouvernement fédéral travaille avec ses partenaires pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr. Des annonces comme celle d'aujourd'hui sont un exemple concret de la façon dont notre gouvernement prend rapidement des mesures pour accroître l'offre de nouveaux logements locatifs partout au pays. Cet investissement permettra de soutenir 447 familles ici même, à Winnipeg. En plus, il leur donnera l'occasion de vivre dans une collectivité inclusive qui offre un meilleur accès aux services dont elles ont besoin. Je suis ravi de voir que la Stratégie nationale sur le logement change la donne dans la vie des gens au Canada grâce à des programmes novateurs comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Dans le cadre de son initiative Financement de la construction de logements locatifs, le gouvernement du Canada nous a offert deux prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables, nous permettant d'aménager des collectivités qui offrent des milieux de vie qui répondent aux besoins de Winnipeg en matière de logement locatif. Grâce à cette initiative, nous augmentons l'offre de logements accessibles et inclusifs pour que les personnes qui résident ici puissent mener une vie plus confortable et durable. » - Keith Merkel, président, EdgeCorp Group

Faits en bref :

Le financement des deux ensembles résidentiels se répartit comme suit :

86,75 millions de dollars de l'iFCLL pour 270 logements situés au 347, promenade Oakdale , à Winnipeg ;

, à ; 45,67 millions de dollars de l'iFCLL pour 177 logements situés au 150, boulevard Transcona .

. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'iFCLL fait partie de la SNL. Elle offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements abordables destinés à la location pour la population canadienne. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

L'iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]