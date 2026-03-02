TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 86 millions de dollars pour aider à construire 271 logements locatifs sûrs et abordables à Toronto. La phase 4A de Regent Park est l'une des dernières étapes du réaménagement en plusieurs phases de Regent Park. Ce projet mené par la Ville de Toronto et la Société de logement communautaire de Toronto vise à poursuivre la transformation du quartier en une collectivité à revenus et à usages mixtes. Dans le but de créer un quartier dynamique, ces logements seront intégrés à distance de marche d'espaces commerciaux et de vente au détail, d'installations communautaires, de parcs animés et d'espaces ouverts. L'occupation de l'immeuble devrait commencer en 2029.

L'annonce a été faite par l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et député fédéral de Toronto-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Laura Smith, adjointe parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Olivia Chow, mairesse de Toronto et Chris Moise, conseiller municipal du quartier 13 - Toronto Centre.

Citations :

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Toronto et de partout au pays. Soutenir la phase 4A de Regent Park est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de notre collectivité. » - L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et député fédéral de Toronto-Centre

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement continuera de réaliser des investissements stratégiques qui soutiennent la réussite de projets comme celui-ci, qui permettent à davantage de résidents et de familles de l'Ontario d'avoir accès à des logements abordables dans des communautés dynamiques. Merci à nos partenaires dévoués qui travaillent à nos côtés pour bâtir un avenir meilleur pour les habitants de Toronto et partout en Ontario. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« La Ville de Toronto construit plus de logements abordables et renforce les collectivités de notre ville. Grâce à des investissements de plus de 100 millions de dollars de la Ville de Toronto et de Toronto Community Housing, ainsi qu'au financement du gouvernement du Canada et au soutien de la province de l'Ontario, nous innovons dans la construction de 272 logements abordables à Regent Park. Cet ensemble résidentiel offre des logements familiaux dont on a grandement besoin et des logements de remplacement essentiels. Elle reflète un solide partenariat entre tous les ordres de gouvernement qui travaillent ensemble pour aider à offrir une ville sûre, abordable et bienveillante pour tout le monde. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Nous tenons à remercier chaleureusement le gouvernement fédéral pour son soutien continu à l'égard de la Société de logement communautaire de Toronto et de la population torontoise en ces temps critiques. Le gouvernement du Canada a déjà fourni une contribution de 1,34 milliard de dollars au programme de réparations d'immobilisations de la Société de logement communautaire de Toronto de 2019 à 2027. L'investissement effectué dans ces 271 logements abordables s'ajoute donc à ce montant afin d'aider à conserver et à entretenir des milliers de logements abordables. Nous sommes reconnaissants envers le partenariat durable entre la Ville de Toronto et le gouvernement du Canada, qui permet de protéger et créer des habitations sur lesquelles les familles de la région pourront compter pour des générations à venir. » - Sean Baird, président-directeur général, Société de logement communautaire de Toronto

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 325 Gerrard Sreet East est le suivant : 86 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 50,7 millions de dollars de la Ville de Toronto; 82,5 millions de dollars de la Société de logement communautaire de Toronto; Depuis 2018, le gouvernement de l'Ontario a consacré plus de 7,6 millions de dollars aux travaux d'assainissement de l'environnement dans le cadre de la revitalisation de Regent Park.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]