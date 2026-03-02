MAGOG, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Louis Villeneuve, député de Brome--Missisquoi, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Nathalie Pelletier, mairesse de Magog, pour une annonce en matière de logement.

Date : 3 mars, 2026



Heure : 10 h (HNE)



Lieu : 631 rue Wilcox, Magog,

Quebec, J1X 3J4.





Remarque : L'événement aura lieu à l'extérieur.

