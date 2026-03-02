Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
02 mars, 2026, 12:16 ET
MAGOG, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Louis Villeneuve, député de Brome--Missisquoi, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Nathalie Pelletier, mairesse de Magog, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
3 mars, 2026
|
Heure :
|
10 h (HNE)
|
Lieu :
|
631 rue Wilcox, Magog,
|
Quebec, J1X 3J4.
|
Remarque : L'événement aura lieu à l'extérieur.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
