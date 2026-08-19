Le Canada annonce la création de 14 logements pour les jeunes à risque d'itinérance à Saint John

SAINT JOHN. NB, le 19 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province du Nouveau-Brunswick et la Ville de Saint John ont annoncé un financement combiné de plus de 4,5 millions de dollars pour aider à construire 14 logements sûrs avec services de soutien pour les jeunes à risque d'itinérance à Saint John. Le financement fédéral a été fourni dans le cadre du Fonds pour le logement abordable.

L'annonce a été faite par l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que l'honorable John Dornan, ministre de la Santé et député provincial de Saint John Portland-Simonds, et Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous nous engageons à travailler avec les différents ordres de gouvernement et les divers secteurs afin d'offrir un soutien en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certains des résidents les plus vulnérables de Saint John, notamment des jeunes dont les besoins sont les plus importants et les plus urgents. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui contribuent à la réalisation de ce projet. » - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis

« Nous savons que beaucoup de jeunes ont besoin de soutien pour éviter de se retrouver sans logement. Notre gouvernement travaille avec des partenaires des autres ordres de gouvernement et de la collectivité pour mettre les gens de partout dans la province en contact avec les ressources qu'il leur faut. » - L'honorable John Dornan, ministre de la Santé et député provincial de Saint John Portland-Simonds

« Les jeunes sont notre avenir, et nous devons investir dans notre avenir maintenant! En collaborant avec nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous créons la stabilité, le soutien et l'espoir pour les jeunes à risque à Saint John. Le logement est un indicateur clé de la réussite future. Ces 14 nouveaux logements amélioreront considérablement la vie des jeunes, en plus d'accroître la résilience de notre collectivité pour les années à venir. » - Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John

« Pour les jeunes, avoir un chez-soi sûr et abordable leur offre la stabilité nécessaire pour bâtir leur avenir. Cet ensemble résidentiel est un investissement important non seulement dans le logement, mais aussi dans les jeunes et dans l'avenir de notre collectivité. La Unified Saint John Housing Co-operative est fière de créer plus d'options de logements abordables à Saint John. Nous sommes aussi reconnaissants de l'investissement fédéral, qui contribue à concrétiser cet ensemble. » - Emmanuelle Proud-Thomson, présidente, Unified Saint John Housing Co-operative

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel est le suivant : 3,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 1,1 million de dollars de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick; 145 000 $ de la Ville de Saint John.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État fédérale, est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]