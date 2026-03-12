FERNIE, BC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique via BC Housing et le ministère de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de plus de 30 millions de dollars pour aider à construire 27 logements locatifs sûrs à Fernie. L'ensemble résidentiel comprendra aussi un service de garde d'enfants sur place pouvant accueillir 98 enfants, lequel est financé par le biais du Fonds des nouveaux espaces de ChildCareBC, soutenu conjointement par des investissements provinciaux et un financement fédéral en vertu de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Les travaux devraient être achevés durant le premier trimestre de 2028.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« En s'associant à tous les ordres de gouvernement et à des organismes locaux, notre gouvernement prend des mesures audacieuses pour construire davantage de logements abordables partout au Canada. Aujourd'hui, nous annonçons la construction d'habitations à Fernie ainsi que la création d'une garderie sur place. Cet ensemble résidentiel logera et soutiendra 27 familles d'ici. C'est une preuve évidente que nous mettons en œuvre notre plan ambitieux, lequel offre des résultats concrets aux familles et aux collectivités. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna

« Les familles canadiennes méritent d'avoir des services de garde abordables et accessibles. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les familles de Fernie. La création de 98 nouvelles places en garderie contribuera à réduire le fardeau des parents et à offrir aux enfants un milieu propice à l'apprentissage et au développement dans leur communauté. » - La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, Anna Gainey

« La Ville de Fernie est fière de fournir le terrain qui rend ce projet possible, et encore plus fière de l'effort de collaboration qui sous-tend ce jalon. En travaillant étroitement avec nos partenaires, nous faisons progresser une solution qui offre les places en garderie et les logements abordables dont notre collectivité a besoin de toute urgence. Il est formidable de constater que la construction va bientôt commencer. » - Nic Milligan, maire de Fernie

« C'est formidable de voir la construction de nouvelles places en garderie pour les familles de Fernie. Grâce à ces nouveaux espaces, davantage d'enfants auront un lieu sûr et stimulant pour jouer et apprendre, ce qui permettra à leurs parents de se concentrer sur leurs objectifs de développement professionnel et personnel. Des services de garde abordables et fiables représentent un atout majeur pour les collectivités et nous sommes fiers d'offrir le soutien que les familles méritent. » - Lisa Beare, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance

« L'accès à une garderie n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour des familles et des milieux de vie prospères. Depuis des années, les familles de Fernie attendent des places supplémentaires en garderie. Nous sommes extrêmement fiers de voir ce projet passer à l'étape de la construction. Cette garderie offrira un milieu d'apprentissage de grande qualité où les enfants pourront grandir, en plus de permettre aux familles de travailler et à notre collectivité de continuer à s'épanouir. » - Leonie Galarneau, présidente, Elk Valley Childcare Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le Fonds pour les nouveaux espaces de ChildCareBC est soutenu conjointement par des investissements provinciaux et fédéraux fournis dans le cadre de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, auquel le Canada et la Colombie-Britannique ont récemment signé une prolongation jusqu'en mars 2031.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 302 Pine Avenue est le suivant : 6,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 12,9 millions de dollars du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique par l'entremise de la subvention « Shovel Ready » du ministère du Logement et 1,2 million de dollars de l'Initiative prioritaire en matière de logement de la Colombie-Britannique 11,3 millions de dollars du fonds New Spaces Fund du ministère de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique; Le terrain pour l'ensemble résidentiel, fourni par la Ville de Fernie, estimé à une valeur de 500 000 $; 112 000 $ en subvention pour les panneaux solaires par l'entremise de la Columbia Basin Trust; 100 000 $ en subvention d'accessibilité d'Emploi et Développement social Canada.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook , Instagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]