CHARLOTTETOWN, PEI, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 2,5 millions de dollars pour la construction de 13 logements sûrs, abordables et avec services de soutien à Charlottetown, appartenant à la Prince Edward Island Housing Corporation. La province de l'Île-du-Prince-Édouard y contribue également avec 1 million de dollars.

Ces logements offriront un hébergement permanent avec soutien pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Les travaux de construction ont commencé en octobre 2024, et l'ouverture est prévue pour l'automne prochain.

L'annonce a été faite par Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Charlottetown, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Charlottetown et de partout au pays. L'une des façons d'y arriver est de soutenir le Fonds pour le logement abordable. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Charlottetown

« Le projet de logements avec services de soutien de la rue Weymouth fait partie du plan de logement à long terme de la province depuis plusieurs années, car offrir des logements sûrs et abordables constitue une priorité fondamentale pour notre gouvernement. L'obtention d'un financement fédéral pour ce projet renforce notre capacité, en tant que province, à offrir des logements abordables et de grande qualité à un plus grand nombre d'Insulaires. »

- L'honorable Cory Deagle, ministre du Logement, des Terres et des Collectivités de la province de l'Île-du-Prince-Édouard

« Les logements permanents avec services de soutien représentent un élément essentiel de notre stratégie provinciale en matière de logement. Ces nouveaux logements aideront les Insulaires à sortir de l'itinérance et à accéder aux soutiens dont ils ont besoin pour s'épanouir. Ce projet témoigne de notre engagement à bâtir des collectivités où chacun peut avoir un chez-soi. »

- Cheryl Paynter, présidente-directrice générale de la Prince Edward Island Housing Corporation

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

