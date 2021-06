OTTAWA, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada contribue à soutenir, grâce à la recherche, des solutions novatrices visant à améliorer l'offre de logements abordables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire au ministre de la Famille,des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ont annoncé que près de 14 millions de dollars ont été affectés à la recherche sur le logement dans le cadre du Réseau conjoint de recherche en matière de logement (RCRL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le RCRL, une initiative pancanadienne de collaboration indépendante entre des universitaires et des partenaires communautaires générera de nouvelles connaissances pour appuyer la prise de décisions en matière de politique sur le logement et éclairer l'élaboration de programmes futurs.

Environ 7,9 millions de dollars ont été engagés à l'égard du RCRL pour les cinq premières années d'activité, afin de permettre d'entreprendre des recherches sur l'itinérance chez les personnes âgées, l'itinérance et l'insécurité en matière de logement dans le Nord, la résilience du secteur du logement communautaire, l'offre équilibrée de logements et le logement locatif abordable pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Apprenez-en plus sur le Réseau conjoint de recherche en matière de logement et inscrivez-vous aux séances d'information virtuelles qui se tiendront du 14 au 19 juin pour entendre directement les chefs des équipes de recherche expliquer ce qu'il en est.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Afin de renforcer notre capacité à en faire une réalité aujourd'hui et dans l'avenir, nous avons créé le Réseau conjoint de recherche en matière de logement pour soutenir l'innovation et les nouvelles solutions dans le secteur du logement. Cette initiative dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement sera accomplie au moyen d'une approche interdisciplinaire, multidisciplinaire et multisectorielle dans le cadre du programme de recherche amélioré de la Stratégie nationale sur le logement du Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La recherche fait progresser notre façon de réfléchir aux enjeux qui touchent la population canadienne et d'intervenir. Par l'entremise du Réseau conjoint de recherche en matière de logement, le gouvernement du Canada appuie la recherche essentielle sur le logement et les échanges approfondis entre les équipes de recherche qui aideront à accélérer les améliorations apportées aux politiques et aux programmes de logement, afin que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est une réponse complète au besoin de logements sûrs et abordables pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Bien que l'accent soit souvent mis sur les investissements visant à créer ou à réparer des logements, le volet global d'investissement de 541 millions de dollars consacrés à la recherche, aux données et à l'innovation dans le cadre de la SNL est tout aussi important. De ce montant, près de 14 millions de dollars servent à financer des initiatives comme le Réseau conjoint de recherche en matière de logement visant à orienter nos investissements futurs et à stimuler la conception de la prochaine génération de logements. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis extrêmement reconnaissant de l'investissement de la SCHL dans le Collectif canadien pour la recherche sur le logement. Il est essentiel d'avoir les meilleures données de recherche pour éclairer la politique sur le logement, car le logement est important pour tout le monde au Canada. Le logement touche de nombreux aspects de nos vies et de notre société, notamment l'emploi, l'immigration, le vieillissement, l'éducation, l'environnement et l'énergie, ainsi que le rendement de l'économie canadienne. En tant que membres du carrefour du Réseau conjoint de recherche en matière de logement, nous sommes ravis de notre rôle dans le renforcement de la capacité de recherche sur le logement au Canada et la mobilisation des connaissances du Réseau conjoint de recherche en matière de logement. » - Jim Dunn, directeur, Collectif canadien pour la recherche sur le logement

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le financement total disponible pour le Réseau conjoint de recherche en matière de logement est de 13,9 millions de dollars pendant la durée de l'initiative. Environ 7,9 millions de dollars ont été engagés pour les cinq premières années d'activité afin de soutenir ce qui suit :

Centre de mobilisation des connaissances :

: James Dunn, Ph. D, Université McMaster, Collectif canadien pour la recherche sur le logement

Équipes de recherche :

Sarah Canham , Ph. D., Université Simon Fraser , Vieillir au bon endroit : accroître la capacité d'aider les personnes âgées en situation d'itinérance à Montréal, Calgary et Vancouver .

Julia Christensen , Ph. D., Université Memorial de Terre-Neuve, Chez nous, dans le Nord : Partenariats dans le domaine du logement et des habitations

Damian Collins , Ph. D., Université de l' Alberta , Durabilité du logement communautaire : Bâtir un secteur du logement communautaire résilient au Canada

Penny Gurstein , Ph. D., Université de la Colombie-Britannique, SCHL-CRSH - Centre de recherche sur l'offre équilibrée de logements

Catherine Levetin-Reid , Ph. D., Université du Cap-Breton, Personnes, lieux, politiques et perspectives : Logements locatifs abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin

, Ph. D., Université du Cap-Breton, Personnes, lieux, politiques et perspectives : Logements locatifs abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin Le RCRL de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) est une initiative conjointe entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

recherches en sciences humaines (CRSH). La SNL prévoit 541 millions de dollars sur dix ans pour appuyer la recherche sur les besoins et les conditions en matière de logement, le système de financement du logement, la stabilité du marché et l'innovation dans le secteur du logement.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre d'avoir un chez-soi.

