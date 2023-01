BELLEVILLE, ON, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que le Pasteur Shawn Stickler de l'église The Pentecostals of Quinte, ont annoncé un investissement combiné d'un peu plus de 208 000 $ pour soutenir l'aménagement de logements abordables à Belleville.

Logo de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Sept logements destinés aux femmes et à leurs enfants seront aménagés dans le complexe de l'église The Pentecostals of Quinte, à Belleville. Cinq de ces logements seront abordables. Les habitations seront des studios et des appartements d'une chambre. De plus, The Pentecostals of Quinte offre des ateliers sur la spiritualité au quotidien, ainsi que des activités et des occasions de formation pour favoriser le soutien communautaire aux jeunes, aux jeunes adultes, aux mères et aux groupes d'hommes et de femmes, entre autres, et la conversation avec ceux-ci.

La construction a commencé en octobre 2021 et les logements devraient être prêts à la fin de mars 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement fournit des fonds pour créer sept unités de logement pour les femmes et leurs enfants - en plus des nombreuses autres unités que nous avons financées à travers le Canada. Ces nouveaux logements amélioreront non seulement la vie de ceux qui les habiteront, mais ils auront également un impact positif sur la communauté. C'est la stratégie nationale du logement de notre gouvernement qui est à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La mission des Pentecostals of Quinte est de faire une différence dans notre communauté. Nous espérons que ce projet de logement, d'une manière ou d'une autre, contribuera à répondre au besoin de logements abordables de notre ville. Les personnes résidant dans cette propriété auront accès à des programmes et à un soutien pour leurs besoins sociaux, émotionnels et de santé mentale. » - Le Pasteur Shawn Stickler, The Pentecostals of Quinte

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Apprenez-en plus sur le travail réalisé dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence familiale visant à soutenir les femmes, les enfants et les communautés autochtones.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Brittany Hendrych, Office of the Minister of Housing and Diversity and Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]