VAUDREUIL-DORION, QC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, ont annoncé les détails d'un investissement de plus de 28 millions de dollars pour créer plus de logements locatifs à Vaudreuil-Dorion.

L'ensemble résidentiel Racine Vaudreuil comptera 81 logements, dont 30 appartements de 1 chambre, 46 appartements de 2 chambres et 5 appartements de 3 chambres. L'immeuble comprendra une salle et une terrasse communautaires, une buanderie, des revêtements supérieurs aux normes, des casiers, un stationnement intérieur de trois étages, deux places pour les services de covoiturage et un stationnement pour vélos.

Le financement de ces logements provient de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs; une initiative qui soutient la construction de plus de 71 000 nouveaux logements locatifs pour les Canadiens partout au pays.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr. C'est pourquoi il est si important d'investir dans une offre de logements diversifiée partout au Canada, y compris dans les logements locatifs. Cet investissement dans Racine Vaudreuil reflète les mesures concrètes prises par notre gouvernement pour aider les gens de Vaudreuil-Dorion à accéder à un logement et créer des emplois dans la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La classe moyenne au Canada profitera de la construction de logements locatifs. Ces nouveaux investissements reflètent les mesures prises par notre gouvernement pour que les familles canadiennes actives disposent d'une offre de logements locatifs à proximité des transports en commun, des écoles et des services. » - Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Il y a un besoin manifeste et urgent de logements abordables partout au pays, y compris dans notre collectivité. Notre gouvernement est déterminé à créer, grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, plus d'options de logement qui profiteront à tout le monde au Canada. Racine Vaudreuil accueillera plus de 200 personnes et je suis fier de voir cet ensemble de logements expressément destinés à la location s'ajouter au centre-ville dynamique de Vaudreuil-Dorion. En collaborant avec différents partenaires, nous construisons un Vaudreuil-Soulanges qui convient à tout le monde. » - Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges

« En tant que président-directeur général de MB Groupe Canada Inc., je suis fier de présenter l'ensemble résidentiel Racine Vaudreuil sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Notre entreprise familiale a son siège social à Laval et fera bientôt affaire à Vaudreuil. Cet ensemble sera réalisé dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui nous fournit un soutien financier de 28 millions de dollars. Le site de l'ancien Miss Dorion deviendra un immeuble de 81 logements locatifs, dont 35 % seront abordables. Nous sommes fiers de faire partie de la solution à la crise du logement avec le soutien du gouvernement du Canada. » - Max Mahi, président-directeur général, MB Groupe Canada

Faits en bref :

Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au Canada qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Le budget de 2021 prévoit que 300 millions de dollars sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs seront affectés à la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité dans les collectivités urbaines.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

