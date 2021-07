Le Canada accroît l'offre de logements locatifs pour les familles de Winnipeg

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et du ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé un investissement de plus de 27,4 millions de dollars pour aider à construire un immeuble résidentiel polyvalent nommé The Market Lands Net Zero High Rise, situé au 155, rue Princess, à Winnipeg.

L'ensemble, qui est détenu et aménagé par The Market Lands Inc., reçoit plus de 24,8 millions de dollars de financement, par le moyen d'une combinaison de prêts remboursables et de prêts-subventions, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) pour la construction de The Market Land Net Zero High Rise. Cet immeuble de dix étages, qui fournira à Winnipeg 102 nouvelles unités de logement locatif dont le besoin est pressant, est idéalement situé dans le quartier patrimonial de Winnipeg. Le projet se trouve à proximité des transports en commun et des services destinés aux familles.

L'ensemble a également reçu une contribution de 2,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). La première tour d'habitation à consommation énergétique nette zéro sur place au Canada. Cet immeuble sera complètement ventilé naturellement, ce qui éliminera tout besoin de ventilation mécanique. Il produira de l'eau chaude sanitaire complètement carboneutre et permettra d'atteindre un fonctionnement à consommation énergétique nette zéro grâce à la production d'énergie sur place.

L'ensemble sera achevé d'ici décembre 2023.

Ce financement est versé dans le cadre du FNCIL de la SCHL et du Fonds d'innovation, deux piliers clés de la SNL du gouvernement du Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement prend des mesures, avec des ensembles comme celui-ci, pour accroître l'offre de logements locatifs abordables. L'ensemble The Market Lands Net Zero High Rise permettra d'offrir aux familles de Winnipeg l'accès dont elles ont besoin aux emplois, services et commodités. De plus, nous encourageons les moyens novateurs de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et du ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

"Dans mon discours sur l'état de la ville de 2016, j'ai présenté ma vision de la démolition du bâtiment de la sécurité publique et du Civic Parkade afin que ce terrain de choix dans le centre-ville de notre ville puisse être mieux utilisé. Je suis reconnaissant au gouvernement fédéral pour son engagement dans ce projet qui contribuera à revitaliser notre centre-ville." - Brian Bowman, maire de la ville de Winnipeg » - Brian Bowman, maire de Winnipeg

« Nous avons osé imaginer un ensemble qui pourrait ouvrir la voie à une collectivité plus inclusive, tout en relevant le défi que posent les changements climatiques et en modélisant un avenir plus propre et plus vert. Le gouvernement fédéral a été notre partenaire à chaque étape et nous a aidés à faire de cette vision une réalité dans le centre-ville de Winnipeg. » - Angela Mathieson, présidente et chef de la direction, The Market Lands Inc.

Grâce à des approches novatrices en matière de conception et de technologie, la tour résidentielle atteindra un fonctionnement à consommation énergétique nette zéro. Il s'agit de la première du genre au Canada .





. Les étages 1 et 2 de l'immeuble à usage mixte abriteront un nouveau centre d'art et de conception comprenant trois centres d'artistes distincts, dont la galerie d'art autochtone contemporaine Urban Shaman.





Le centre offrira des espaces de travail partagés, de création, d'exposition et d'éducation abordables et flexibles pour les arts visuels, les nouveaux médias, la conception et les arts de la scène.





Les aires communes seront toutes exemptes d'obstacles et 31 % des logements seront accessibles.





De tous les logements, 52 seront abordables et auront un niveau d'abordabilité moyen correspondant à 60 % du loyer médian du marché.





Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le gouvernement propose dans son budget de 2021 d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





Le budget de 2021 propose d'affecter, en 2021- 2022 et 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maison d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Cette réaffectation aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe ou le genre.





La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

