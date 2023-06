Le campus britannique de la PHBS célèbre le 125e anniversaire de l'Université de Pékin

SHENZHEN, Chine, 28 juin 2023 /CNW/ - Récemment, le campus britannique de la Peking University HSBC Business School (PHBS, l'école de commerce HSBC de l'université de Pékin) a commémoré le 125e anniversaire de l'Université de Pékin tout en célébrant le cinquième anniversaire du campus satellite de Boars Hill, dans l'Oxfordshire.

Le forum anniversaire (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School) Le professeur Hai donnant une conférence sur l’économie chinoise (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

Dans le cadre de cette célébration, un forum intitulé « New Challenges and New Demands for Business Studies in Higher Education » (Nouveaux défis et nouvelles exigences pour les études commerciales dans l'enseignement supérieur) a été organisé, attirant plus de 200 chercheurs et participants d'universités et d'institutions renommées du monde entier. Parmi les participants figuraient des représentants de l'Université d'Oxford, de la London School of Economics and Political Science, de l'University College London, de l'Université de Bristol, de la China Construction Bank London Branch et du QS World University Rankings Education Consulting Research Institute.

Lors du discours d'ouverture, le professeur Wen Hai, doyen fondateur de la PHBS, a mis en lumière les efforts de collaboration qui ont façonné le campus PHBS-Royaume-Uni au cours des cinq dernières années. Il a souligné le rôle essentiel du campus dans la réalisation des objectifs d'internationalisation de la PKU et de la PHBS, en promouvant les échanges universitaires entre la Chine, le Royaume-Uni et l'Europe.

Après le discours d'ouverture, le forum s'est poursuivi par des allocutions prononcées par des professionnels et des experts renommés dans leurs domaines respectifs. Mme Rebecca Leung, directrice des affaires de la grande Chine chez HSBC, a évoqué le soutien de longue date de HSBC à la PKU et à la PHBS et l'importance de promouvoir les échanges sino-britanniques. Daniel Kahn, de QS World University Rankings, a fait une présentation sur la baisse de la demande d'éducation commerciale internationale parmi les étudiants chinois.

À l'issue de l'allocution, le forum a facilité les discussions entre les universitaires et les invités, explorant les défis et les opportunités de l'enseignement commercial sous différentes perspectives. Le professeur Soumitra Dutta, doyen de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford, a souligné la nécessité pour l'enseignement commercial de s'adapter à l'impact de l'intelligence artificielle et de la science du big data. Le professeur Neil Mclean, directeur du département des langues et de la communication à la London School of Economics and Political Science, a souligné l'importance de la compréhension et de l'apprentissage mutuel entre les différentes cultures dans l'enseignement commercial, tandis que le professeur Alessandro Spano, directeur du China Centre à l'University College London, a insisté sur la nécessité d'un enseignement interculturel. M. Aimin Yang, directeur général de la China Construction Bank London Branch, a souligné l'importance de cultiver des talents commerciaux composés, et le professeur Palie Smart, doyen de l'école de gestion de l'université de Bristol, a insisté sur la nécessité d'une éducation et d'une coopération interdisciplinaires.

Le professeur Pengfei Wang, doyen adjoint de la Peking University Shenzhen Graduate School et doyen de la PHBS, a conclu la conférence en soulignant l'importance de discuter des défis auxquels est confrontée la formation commerciale à l'aube de la quatrième révolution industrielle.

Le discours de clôture, prononcé par le professeur Paolo Tasca de l'University College London et cofondateur de la DLT Science Foundation, a annoncé la subvention de la fondation pour soutenir la technologie financière et la recherche sur la blockchain de PHBS-UK.

Autre temps fort des célébrations de l'anniversaire, une conférence intitulée « L'économie chinoise : Situation actuelle et avenir », donnée par le professeur Wen Hai, a attiré de nombreux participants. Le professeur Hai a partagé sa vision des perspectives macroéconomiques de la Chine et des défis potentiels de sa croissance future.

Les célébrations de l'anniversaire ont été l'occasion pour les étudiants, les universitaires, le corps enseignant et les anciens élèves de célébrer les réalisations de la PHBS-UK et de l'université de Pékin et de suivre de près les nouveaux défis qui se posent aux études commerciales dans l'enseignement supérieur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141700/The_Anniversary_Forum.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141701/Professor_Hai_a_lecture_Chinese_economy.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School

Renseignements: CONTACT : Yingqi Jin, [email protected]