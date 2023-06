Le camp de jour Rollin de retour au Parc olympique

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le club de planche Rollin, en collaboration avec le Parc olympique, revient sur l'Esplanade du Parc olympique pour une deuxième année consécutive avec son camp de jour spécialisé en planches à roulettes.

Le camp de jour Rollin au Parc olympique (Groupe CNW/Parc olympique)

Disponible du 26 juin au 25 août, avec des inscriptions à la semaine pour les planchistes de 6 à 16 ans de tout calibre, le camp de jour Rollin établit ses quartiers au planchodrome Vans, situé dans le secteur 900 de l'Esplanade, aux abords de la rue Sherbrooke. Les participants et participantes sont séparés en deux groupes selon leur niveau (débutant, intermédiaire ou avancé).

Les sessions hebdomadaires comprennent la pratique de la planche à roulettes en matinée, des activités artistiques, telles que dessin sur planche ou avec ruban antidérapant, des compétitions amicales, un accès aux bassins et aux gymnases du Centre sportif du Parc olympique, ainsi que des activités intérieures en cas de mauvais temps (pratique intérieure de la planche à roulettes avec modules, jeux vidéo, jeux de société, visionnement de films de planche à roulettes, etc.). D'autres activités sont prévues selon les aléas de la météo.

Le camp de jour Rollin est une initiative de la boutique Rollin, spécialiste de la vente de planches à roulettes et pilier de la communauté de planchistes, laquelle a pignon sur rue depuis plus de dix ans dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette année, la boutique Rollin s'associe à la Fondation du Dr Julien afin d'offrir 18 places gratuites aux enfants fréquentant l'organisme bien connu.

Pour plus d'informations, y compris les prix et les modalités d'achat, rendez-vous au : https://www.coursrollin.com/club-de-planche

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 47 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

