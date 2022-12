Les véhicules de luxe et les véhicules classiques demeurent parmi les plus recherchés en 2022 selon AutoHebdo, tandis que la popularité des voitures économiques est à la hausse

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Les données publiées aujourd'hui par AutoHebdo, le marché automobile le plus important et le plus fiable au Canada, révèlent une vision nuancée des préférences des acheteurs de voitures en 2022, accentuée par la hausse de la demande des consommateurs, l'impact résiduel de la pénurie mondiale de micropuces et la flambée record du prix du carburant. Bien que les marques de voitures de luxe et de voitures classiques restent les préférées de la population canadienne, les options plus économiques gagnent également en popularité. La Honda Civic, qui a depuis longtemps fait ses preuves, a grimpé de quatre places pour se classer deuxième parmi les véhicules les plus recherchés, alors que les Toyota Corolla et Camry ont gagné plusieurs places dans la liste des 20 voitures les plus populaires. Pour la huitième année consécutive, le Ford F-150 demeure en tête de liste des véhicules les plus recherchés au Canada sur AutoHebdo en 2022, tandis qu'un VUS, le Jeep Wrangler, s'est approprié la place des voitures BMW M sur la liste.

Avec 11 millions de Canadiennes et de Canadiens qui visitent chaque mois le site AutoHebdo.net pour parcourir les centaines de milliers de véhicules neufs et d'occasion à vendre, AutoHebdo exploite et analyse ses données de recherche chaque année afin de découvrir à quoi s'intéressent les acheteurs de voitures canadiens et fournir un aperçu des choix de voitures les plus convoitées.

Les véhicules les plus recherchés au Canada en 2022

Ford F-150 Honda Civic BMW Série 3 Ford Mustang Mercedes-Benz Classe C Porsche 911 Toyota RAV4 Mercedes-Benz Classe E Chevrolet Corvette Jeep Wrangler

Le coût de la vie et le prix de l'essence ayant grandement augmenté en 2022, les consommateurs canadiens semblent porter davantage attention à leur choix de voiture. Cette année, le changement le plus important dans la liste des 10 voitures les plus recherchées a été la hausse spectaculaire de la Honda Civic, qui est passée de la sixième à la deuxième place. De plus, l'intérêt pour l'abordable Toyota Corolla s'est considérablement fait remarquer dans les recherches, gagnant huit places depuis 2021 (de la 23e à la 15e). Elle s'est classée dans la liste des 20 véhicules les plus recherchés à l'échelle nationale pour la première fois depuis 2019, et elle a remplacé d'autres véhicules pour se classer parmi les 10 véhicules les plus recherchés au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Ces changements suggèrent qu'un segment de la population canadienne est à la recherche d'options plus économiques, et que cette catégorie de voitures est toujours populaire.

« L'année 2022 a été particulièrement différente des années précédentes - avec des préoccupations importantes comme la hausse du coût de la vie, la pénurie de véhicules et les pressions économiques, » déclare déclare Ian MacDonald, chef du marketing chez AutoHebdo. « Il est toutefois encourageant de constater que les intentions d'achat des Canadiens pour les véhicules sont restées stables. Ils cherchent à prendre des décisions avisées sur le plan financier, notamment en faisant preuve de souplesse dans leur choix de véhicules et en passant plus de temps à s'informer à l'aide de ressources comme notre place de marché avant de passer à l'action. »

Répartition des recherches par province

Les données sur les recherches provinciales de 2022 ont révélé les principales préférences régionales des acheteurs de voitures à travers le pays.

La Colombie-Britannique délaisse le luxe

Cette année, la Honda Civic s'est méritée une place dans la liste des 10 véhicules les plus recherchés de la province, éliminant ainsi la BMW M de la liste et signalant que la Colombie-Britannique continue de délaisser les véhicules de luxe. En 2021, le Toyota RAV4 (en 4e place), plus économique, remplaçait le luxueux BMW X5. Alors qu'en 2020, la Colombie-Britannique comptait six véhicules de luxe dans sa liste des véhicules les plus recherchés - le plus grand nombre de véhicules de luxe au pays par rapport à toutes les autres régions - en 2022, la liste n'en compte plus que quatre. Quant aux grands honneurs, le Ford F-150 demeure au premier rang.

Les VUS gagnent en popularité en Alberta

Les gros véhicules continuent de retenir l'attention en Alberta. Quatre modèles de VUS, soit un de plus que l'an dernier, et un camion représentent la moitié de la liste des véhicules les plus recherchés. Les Toyota Tacoma, 4Runner et la Chevrolet Corvette ont disparu de la liste, et les Albertains les ont remplacés par le BMW X5 (en 8e place), la Honda Civic (9e) et le Toyota Highlander (10e).

Les camions toujours aussi populaires en Saskatchewan

La Saskatchewan est restée fidèle à ses traditions, dépassant à nouveau toutes les autres provinces quant au nombre de camions dans sa liste des 10 véhicules les plus recherchés. Les Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 et Toyota Tacoma sont toujours les préférés de la catégorie. La province détient la palme pour la liste des véhicules les plus recherchés sans aucun véhicule de luxe, et la Honda Civic (en 3e place) s'est taillée une place de choix sur la liste, démontrant ainsi le côté pratique de la Saskatchewan.

La voiture continue de régner en Ontario alors que la province se tourne vers des modèles plus économiques

Les voitures dominent toujours en Ontario occupant huit des dix premières places dans la liste des voitures les plus recherchées de la région. Cette année, les Ontariens recherchaient des options plus économiques et c'est pourquoi la liste compte un modèle de véhicule de luxe de moins, et la Honda Civic, qui était en cinquième place l'an dernier, s'est hissée au premier rang. En 2022, les recherches de Honda Accord (en 10e place) ont remplacé les recherches des berlines BMW M.

La Honda Civic reprend son titre au Québec

L'année 2022 a marqué le retour en tête de liste de la Honda Civic, l'éternelle favorite de la province, qui a détrôné la Porsche 911 - la favorite surprise de 2021. La Porsche 911 est toutefois juste derrière (en 2e place), créant une combinaison intéressante du luxe et de l'économie. La Toyota Corolla (8e) est une nouvelle venue qui a succédé à la Jeep Cherokee dans la liste des 10 véhicules les plus recherchés.

Les VUS supplantent les voitures au Manitoba

Cette année, les VUS ont gagné du terrain au Manitoba et représentent 60 % des véhicules qui font partie de la liste des 10 véhicules les plus recherchés, ce qui en fait la province la plus intéressée par cette catégorie. En 2022, le Toyota Highlander (en 9e place) a remplacé la Chevrolet Corvette et grâce à cet ajout, la catégorie des voitures est passée au deuxième rang.

Les Maritimes renoncent aux gros véhicules

Les provinces de l'Atlantique ont continué de délaisser le luxe en 2022. La montée régionale des VUS dans la région en 2021 a été de courte durée, la Toyota Corolla (en 9e place) éliminant la Toyota Highlander de la liste des 10 véhicules les plus recherchés de cette année. Bien que le Ford F-150 demeure en première place, les voitures et les berlines représentent 50 % des véhicules de la liste qui ne contient aucun véhicule de luxe.

Aperçu des tendances pour 2023

En plus d'exploiter les données de son marché à la recherche d'idées et de tendances, AutoHebdo effectue chaque année des études menées auprès des consommateurs afin de présenter une vision récente de l'évolution du marché de l'automobile. Les recherches de cette année se sont penchées sur la façon dont les acheteurs de voitures réagissent aux conséquences de la pénurie de puces électroniques, en plus de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie. Les principales observations sont les suivantes :

1) Le prix élevé de l'essence favorise l'intérêt pour les véhicules électriques

Depuis quelques années, les véhicules électriques (VE) gagnent en popularité, et l'intérêt pour ces véhicules a atteint de nouveaux sommets en 2022. Lorsque le prix de l'essence a grimpé en flèche en mars dernier, les recherches pour des VE sur le site AutoHebdo ont également augmenté drastiquement, de 89 % par rapport à l'année précédente. Selon une étude réalisée auprès des utilisateurs d'AutoHebdo au Canada, deux personnes sur trois ayant l'intention d'acheter un VE ont indiqué que la hausse du prix de l'essence avait directement accéléré leur décision de passer au vert afin de réduire leur dépendance au carburant. En 2022, le nombre d'acheteurs de voitures s'étant renseignés sur les VE a augmenté de 148 % par rapport à l'année précédente. L'efficacité du coût de l'énergie demeure le principal facteur d'adoption des VE, suivi par le respect de l'environnement et le peu d'entretien requis. Les recherches pour des VE sont les plus nombreuses en Colombie-Britannique et en Ontario, probablement en raison des incitatifs gouvernementaux plus importants offerts dans ces régions. Le marché des VE évoluant au rythme de la demande, l'année 2022 a été marquée par de nombreuses nouveautés, notamment des camions électriques très attendus avec l'arrivée du GMC Hummer et du Ford F-150 Lightning. L'année 2023 s'annonce déjà comme une autre année importante, avec le lancement anticipé du Chevrolet Silverado VE et du Sierra, un camion électrique de Ram, ainsi que l'arrivée de voitures électriques performantes qui deviendront une tendance plus importante au cours de l'année prochaine.

2) Les acheteurs de voitures se sont adaptés aux problèmes d'approvisionnement

Cette année, les Canadiens ont continué à faire face à des prix d'achat plus élevés, à des ruptures de stock et à des délais de livraison plus longs dus aux répercussions de la pénurie de micropuces qui a persisté. Les véhicules neufs sont devenus des produits encore plus recherchés. La moyenne de temps qu'un véhicule neuf est demeuré sur AutoHebdo est passée de 86 jours en 2021 à 49 jours en 2022 (soit une baisse de 43 %). Les acheteurs potentiels de véhicules au Canada ont démontré qu'ils étaient prêts à surmonter les défis en s'adaptant aux nouvelles normes du marché, et 33 % d'entre eux se disent prêts à acheter une autre marque et un autre modèle de véhicule que celui qu'ils avaient prévu d'acheter ( alors que c'était 20 % en 2021), et 23 % se disent prêts à payer un prix plus élevé en raison de la pénurie.

3) Les Canadiens se tournent vers les véhicules d'occasion alors que les prix commencent à baisser

L'année dernière, les conséquences de la pénurie mondiale de micropuces ont grandement affecté l'offre de véhicules neufs, encourageant un plus grand nombre de Canadiens à envisager l'achat d'un véhicule d'occasion. La tendance s'est maintenue en 2022 puisque selon des recherches réalisées sur AutoHebdo.net, un tiers (36 %) des Canadiens qui désirent acheter un véhicule sont disposés à acheter un véhicule d'occasion au lieu d'un véhicule neuf, soit un bond de 10 % par rapport à 2021. Avec la baisse du prix moyen des véhicules d'occasion et l'augmentation de l'inventaire sur AutoHebdo, les véhicules d'occasion continuent d'être un choix intéressant pour les acheteurs de voitures.

4) Les intentions d'achat restent stables

Les recherches d'AutoHebdo indiquent que malgré l'incertitude économique, les perspectives sont prometteuses pour l'industrie automobile. Les recherches ont démontré que les intentions d'achat des Canadiens pour les six prochains mois ont en fait augmenté à 24 % en octobre 2022, comparativement à 18 % en mars de cette année. La plupart des personnes ayant l'intention d'acheter un véhicule ont une opinion positive de leurs finances personnelles et de celles de leur ménage. Seulement 15 % d'entre elles estiment que leur situation pourrait se détériorer au cours des six prochains mois. L'étude a révélé que les budgets des acheteurs de voitures ne changeront probablement pas même si le marché change, que l'économie reste la même ou qu'elle s'affaiblisse.

« Comme l'abordabilité est toujours un facteur important pour les acheteurs de voitures canadiens, nous n'avons pas été surpris de constater que la Honda Civic - une voiture réputée pour ses performances à un prix accessible - est encore plus pertinente, indique Jodi Lai, rédactrice en chef chez AutoTrader. Nous avons également constaté que la population canadienne est restée fidèle à bon nombre de ses véhicules préférés, le Ford F-150 étant, pour la huitième année consécutive, le véhicule le plus recherché au Canada et le seul camion de la liste. Grâce à la hausse de sa popularité, le Jeep Wrangler a toutefois évincé la BMW M de la liste des véhicules les plus recherchés, et le Toyota RAV4 a bondi de trois places par rapport à 2021, ce qui démontre à quel point les Canadiens préfèrent toujours des véhicules plus pratiques. »

Méthodologie : Les observations de cette étude sont basées sur l'analyse des données de recherches canadiennes du site AutoHebdo effectuées du 1er janvier au 25 octobre 2022. L'analyse comparative d'une année sur l'autre a été réalisée à partir des données de janvier 2021 à Octobre 2022. AutoHebdo commande des études indépendantes à des tiers afin de comprendre les habitudes d'achat de voitures des Canadiennes et des Canadiens, qu'il s'agisse d'acheteurs potentiels ou d'anciens acheteurs. AutoHebdo a également sondé ses utilisateurs tout au long de l'année afin de tâter le pouls des comportements en matière d'achat de voitures au cours de 2022.

