Selon les plus récentes données de recherche AutoHebdo, les préférences d'achat des consommateurs s'ajustent au contexte économique

TORONTO, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Selon les plus récents palmarès de recherche et des ventes compilés par AutoHebdo, la plus grande et réputée place d'affaires automobile en ligne au pays, les pressions économiques pousseraient les consommateurs à reconsidérer leurs critères de recherche et d'achat, les marques de luxe cédant le pas à des modèles plus abordables et reconnus pour leur fiabilité ainsi que leur utilité.

Alors que le nombre de véhicules proposés sur la place d'affaires en ligne AutoHebdo.net fracassait de nouveaux records en 2024, les volumes de recherche et des ventes des marques de luxe tombaient à leur plus bas depuis 2019, les consommateurs canadiens ayant accordé un intérêt croissant aux modèles utilitaires de marques grand public.

Alors que les habituels favoris, comme le Ford F-150, le Toyota RAV4 et la Honda Civic sont restés aux avant-postes des palmarès de recherche et des ventes 2024, aucune marque de luxe n'ayant percé le Top 10 des ventes pour une deuxième année consécutive. Autre fait marquant: la première inclusion des modèles grand public Toyota Corolla, Escape, ainsi que des Hyundai Elantra et Tucson au Top 10 des ventes.

Top 10 des modèles les plus recherchés en 2024 Top 10 des modèles les plus vendus en 2024 1.Ford F-150 1.Ford F-150 2.Toyota RAV4 2.Toyota RAV4 3.Honda Civic 3.Honda CR-V 4.BMW Série 3 4.Dodge Ram 1500 5.Porsche 911 5.Honda Civic 6.Ford Mustang 6.Ford Escape 7.Mercedes-Benz Classe C 7.Toyota Corolla 8.Honda CR-V 8.Nissan Rogue 9.Chevrolet Corvette 9.Hyundai Elantra 10.Toyota Tacoma 10.Hyundai Tucson

Les statistiques de recherche et des ventes de l'année confirment l'intérêt croissant des consommateurs canadiens envers des modèles utilitaires plus abordables et reconnus pour leur fiabilité, au détriment des marques plus emblématiques.

« Chaque année, AutoHebdo analyse des millions de données pour mettre en lumière l'évolution des habitudes et préférences des consommateurs », explique Ian MacDonald, chef du marketing chez AutoHebdo. « Nos statistiques de cette année confirment le délaissement progressif des marques de luxe presque partout au pays, le contexte économique difficile ayant poussé de nombreux Canadiens à faire preuve de retenue budgétaire ».

Analyse des statistiques de recherche, par province:

L'analyse des statistiques du palmarès des recherches sur AutoHebdo révèle l'existence de préférences régionales dans chaque marché.

Classement mieux équilibré en Ontario - Le Top 10 des modèles les plus recherchés en 2024 pour l'Ontario se distingue par une représentation plus équilibrée entre les catégories berlines de luxe, haute performance et VUS, les camions y étant présents en nombre inférieur. Alors que les berlines continuent à dominer dans la plus grande province du Canada, l'ascension au classement du Toyota RAV4 et l'entrée du Honda CR-V en 2024 attestent de la demande croissante pour des véhicules plus imposants et polyvalents.

La C.-B. abandonne le luxe - Le Top 10 des modèles les plus recherchés cette année en Colombie-Britannique témoigne d'une diminution notable de l'intérêt pour les modèles de luxe, seulement trois y étant présents (contre cinq l'an dernier), ce qui positionne la province derrière l'Ontario et à égalité avec le Québec. Les Mercedes-Benz Classe E et Classe C ont été relégués hors du Top 10 en 2024.

Resserrement des cordons de la bourse au Québec - Tendance observée depuis plusieurs années au Québec, les modèles économiques y restent parmi les plus populaires et sans surprise, la Honda Civic a conservé la première marche du podium en 2024. Comme l'an dernier, le Ford Mustang conserve sa 7e position. Fait notable: tous les modèles de luxe qui y étaient représentés l'an dernier ont perdu des rangs dans le palmarès de cette année.

Ça parle camion en Saskatchewan - La catégorie des camions a resserré son emprise sur le Top 10 des modèles les plus recherchés en Saskatchewan, ceux-ci faisant l'objet de 60% des recherches, la plus grande proportion au pays, toutes catégories confondues! Cette année, le Toyota Tundra s'est hissé en 9e place, tandis que le Jeep Wrangler (5e place en 2023) y a été promptement éjecté du. On constate une certaine tendance haussière du côté des VUS, le Toyota RAV4 y bondissant de deux rangs pour se hisser en 2e place, alors que le Toyota 4Runner a progressé d'un seul, montant ainsi en 8e place du palmarès.

L'Alberta reste fidèle aux camions -L'Alberta a manifesté cette année une préférence accrue pour la catégorie des camions, ces modèles y accaparant la moitié des places au palmarès des modèles les plus recherchés dans la province, soit une de plus par rapport à l'an dernier. Avec l'entrée en 8e place du Toyota Tundra au Top 10 des modèles les plus recherchés, les Albertains signalent un renforcement de leur intérêt envers les camions et VUS pleine grandeur, alors qu'on y retrouvait un modèle en moins en 2023.

Le Manitoba opte pour le changement - Le palmarès des modèles les plus recherchés au Manitoba a été complètement bouleversé 2024, seulement 30% des modèles y conservant leur rang de l'an dernier. Preuve de l'attrait croissant des véhicules plus imposants et polyvalents auprès des consommateurs, les deux modèles Jeep présents au palmarès en 2023 ont été remplacés par le Toyota Highlander (7e place) et le Toyota 4Runner (8e place).

Un peu de tout dans les Maritimes - Le classement de cette année illustre bien l'évolution des préférences en faveur des véhicules plus imposants, notamment les camions et VUS pleine grandeur. Malgré ce fait, les segments des compactes et des petites berlines ont maintenu leur popularité auprès des acheteurs des Maritimes. Avec la disparition des intermédiaires du Top 10 des modèles les plus recherché en 2024, les gros véhicules dominent plus que jamais ce palmarès, ce qui n'a pas empêché la Toyota Corolla d'y faire son entrée en 10e place.

Perspectives de l'industrie automobile

L'une des recherches réalisées cette année par AutoHebdo, qui visait à mesurer l'effet de la situation économique sur les intentions d'achat automobile des Canadiens et a révélé la présence d'une demande soutenue, dans un contexte d'offre croissante et de fluctuation modérée des prix. AutoHebdo a ainsi constaté que les acheteurs automobiles canadiens avaient fait preuve de résilience, leurs intentions d'achat étant demeurées au beau fixe, tout en faisant preuve de flexibilité pour trouver le juste milieu entre le prix du véhicule, sa taille et son caractère utilitaire.

Principales observations:

Intentions d'achat au beau fixe

Une étude réalisée au mois d'août 2024 par AutoHebdo a révélé la stabilité des intentions d'achat des Canadiens sur une année, alors que 27% des consommateurs prévoyaient acheter un véhicule dans les six prochains mois, ce qui représentait une légère hausse par rapport aux intentions de 26% en 2023.

Bien que les conséquences associées à des taux d'intérêt élevés, à la hausse du prix de l'essence, et à l'insuffisance de l'offre se soient atténuées en 2024, le prix des véhicules demeure le principal critère d'achat de la plupart des acheteurs automobiles. Ainsi, selon les résultats compilés par AutoHebdo, 84% des répondants estiment que le prix élevé des véhicules est le facteur ayant la plus d'influence sur leur décision d'achat.

Même si plusieurs Canadiens anticipent leur avenir économique avec une certaine réserve, 53% d'entre eux se disent optimistes quant à leur situation financière, en prévoyant une amélioration de celle-ci au cours des prochains six mois, un résultat en hausse par rapport aux 45% de l'année précédente. Toujours selon la même étude, les deux plus grands facteurs d'influence de la décision d'achat resteront le prix des véhicules et l'inflation.

Malgré toutes ces perturbations, les Canadiens resteront actifs sur les marchés du neuf et de l'occasion. En effet, on observe que près de la moitié des magasineurs d'occasion (47%) considèrent aussi les véhicules neufs et que 36% des magasineurs de neuf considèrent aussi l'usagé. Cela démontre que malgré les prix élevés et l'incertitude économique, plusieurs Canadiens continueront à chercher le véhicule qui répondra à leurs désirs comme à leurs besoins.

Hausse de l'intérêt d'achat d'un VUS et attrait soutenu pour l'auto

Les analyses réalisées avec les données collectées sur la place d'affaires en ligne AutoHebdo.net révèlent que la popularité des VUS poursuit sa croissance, les VUS étant représentés dans 40% de toutes les recherches effectuées en 2024, en hausse de 2% par rapport 2023. Ainsi, les VUS occupent désormais la moitié des places du Top 10 des modèles les plus vendus en 2024 et leur rang respectif tend à s'améliore dans les palmarès de recherche. Ces nouveaux sommets de popularité peuvent expliquer une part importante de la hausse de 43% du nombre d'annonces de VUS sur une année.

Malgré la hausse de l'intérêt manifesté par les consommateurs envers les VUS, les autos conservent une forte présence sur le marché. En effet, malgré la récente baisse (2%) de la part de recherche de ce segment, près de la moitié (49%) de toutes les recherches effectuées sur AutoHebdo.net portent sur des autos. Malgré la popularité croissante des VUS, le segment automobile reste le plus important dans l'industrie, en raison notamment de la sensibilité des consommateurs envers le prix d'achat et l'image de frugalité économique associée à cette catégorie.

À l'échelle du pays, le niveau d'intérêt soulevé par les camions est demeuré stable, cette catégorie étant représentée dans 10% de toutes les recherches de véhicules en 2024. Toutefois, toujours en 2024, les camions occupaient seulement 20% des places du Top 10 des modèles les plus vendus, contre 40% en 2023. Cette dynamique pourrait expliquer la croissance de 13% du nombre d'annonces de camions publiées partout au Canada, par rapport à l'an dernier.

VÉ: malgré une hausse de l'intérêt, les intentions d'achat marquent un recul

Même si les véhicules électriques continuent à piquer la curiosité des acheteurs en 2024, leur adoption à grande échelle ne semble pas imminente. Malgré que la proportion d'acheteurs ayant effectué une recherche de VÉ ait grimpé à 9% en 2024, les VÉ ne génèrent que 8% du volume total de recherches sur la place d'affaires en ligne AutoHebdo. Même si le niveau d'intérêt est demeuré constant dans toutes les régions, pour une deuxième année consécutive, cet intérêt a généré des ventes décevantes. Selon une étude AutoHebdo réalisée en mars 2024, seulement 46% des propriétaires de véhicules à essence considéraient l'achat d'un VÉ (contre 56% en 2023 et 68% en 2022), ce qui révèle l'écart important entre l'intérêt et l'intention d'achat.

À l'échelle nationale, Tesla, Ford et Audi conservent la tête du palmarès des recherches de VÉ, ce qui confirme la popularité de ces marques auprès des consommateurs.

Les incitatifs à l'achat stimulent la transition électrique

Nous constatons une solide corrélation entre les subventions gouvernementales provinciales et l'intérêt des consommateurs pour les VÉ, un rappel s'il le fallait de l'importance de ces incitatifs pour stimuler la demande. En 2024, c'est en Colombie-Britannique et au Québec que les VÉ ont été les plus populaires, étant respectivement l'objet de 11% et 10% de toutes les recherches. Au Québec, l'annonce de la réduction progressive de la généreuse subvention de 7 000$ a stimulé la demande à court terme ainsi que les livraisons de ces modèles par les constructeurs dans la province. Cette hausse de la demande pourrait aussi être attribuable à l'accélération des livraisons dans ces provinces, les constructeurs et les acheteurs souhaitant profiter au plus vite de ces subventions, avant leur élimination.

Les hybrides gagnent des adeptes

Alors que les intentions d'achat de VÉ sont en recul, l'intérêt pour les hybrides poursuit sa hausse. Ainsi, parmi les consommateurs avec intention d'achat d'un VÉ, 62% considèrent un véhicule hybride électrique (VHÉ) et 60% un véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV); l'intérêt soulevé par ces deux catégories de VÉ étant plus élevé que celui pour les véhicules électriques à batterie (VÉB) (50%). Cette transition vers les hybrides coïncide avec une importante augmentation de la disponibilité en novembre 2024, comme en fait foi l'augmentation de 12% du nombre d'annonces de VÉ et d'hybrides.

Méthodologie

Rapports analytiques basés sur les statistiques de recherche sur AutoHebdo.net des utilisateurs canadiens et sur le nombre d'annonces retirées à la suite d'une vente, entre le 1er janvier et le 21 octobre 2024. Les comparatifs annuels sont fondés sur les données comparables collectées entre janvier 2022 et octobre 2024. AutoHebdo utilise le nombre de suppressions d'annonces de son site comme approximation des ventes. AutoHebdo commande régulièrement des études indépendantes pour suivre l'évolution des habitudes et préférences d'achat des Canadiens, tant auprès des acheteurs potentiels que des acheteurs récents.

