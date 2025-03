À l'occasion d'une tournée à multiples arrêts, de Winnipeg jusqu'au berceau de la distillerie Crown Royal à Gimli, le whisky numéro 1 du Canada1 célèbre ses racines canadiennes et rassemble les collectivités pour préparer des colis pour Harvest Manitoba.

TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - Crown Royal lève son verre à la collectivité du Manitoba avec un voyage en voiture inoubliable à travers la province. Du 25 au 27 mars, le camion de Crown Royal -- un semi-remorque violet à 18 roues en forme de baril de whisky plus grand que nature -- traversera des sites emblématiques pour redonner aux collectivités qui nourrissent son héritage d'artisanat et de solidarité. À chaque arrêt, Crown Royal diffusera son message de générosité, célébrant les gens qui en font le whisky numéro 1 au Canada.2

Fidèle à l'esprit de générosité de Crown Royal, ce légendaire voyage en voiture ne consiste pas seulement à porter un toast aux racines de la marque, mais aussi à soutenir la communauté qui la nourrit. Chaque arrêt du camion de Crown Royal servira de point de rassemblement appelant la collectivité à venir aider à remplir des colis de denrées non périssables offertes par Crown Royal à Harvest Manitoba, un organisme communautaire sans but lucratif qui se consacre à nourrir la province.

La tournée à multiples arrêts débutera à Winnipeg le 25 mars, avec un événement d'avant-match au True North Square pour célébrer et regarder en direct le match des Jets de Winnipeg contre les Capitals de Washington. Le 26 mars, le camion se rendra à Gimli, berceau de la distillerie Crown Royal, pour rencontrer les membres de la collectivité locale et préparer des colis alimentaires pour Harvest Manitoba. Le camion terminera son périple canadien avec un événement lors du concert de l'artiste de musique country multiplatine et partenaire de Crown Royal, Kane Brown, à l'occasion de l'arrêt à Winnipeg de sa tournée « The High Road Tour » le 27 mars. À chaque arrêt, la communauté locale est invitée à découvrir le camion, à déguster gratuitement des cocktails Crown Royal, à profiter de la musique et de la bonne ambiance, et à tenter de remporter des prix. Dans le cadre de la célébration, Crown Royal fera don de denrées non périssables pour soutenir Harvest Manitoba, et les invités sont encouragés à y participer en apportant leurs propres contributions pour aider les personnes dans le besoin. Chaque expérience sera accessible à tous les visiteurs de 18 ans et plus du Manitoba.

« Chez Crown Royal, nous sommes extrêmement fiers de notre patrimoine canadien, a déclaré Nadia Niccoli, cheffe du marketing, Diageo Canada. Notre distillerie emblématique à Gimli, au Manitoba, est le cœur battant de Crown Royal depuis des décennies, et ce voyage est l'occasion de lever un verre aux personnes incroyables qui continuent de façonner notre héritage, et aux amateurs de Crown qui remplissent notre coupe tous les jours. »

« Nous remercions chaleureusement Crown Royal pour leur soutien. Leur partenariat nous aide à avoir un impact significatif dans notre collectivité, en veillant à ce que les personnes dans le besoin aient accès à de la nourriture et à des ressources, a déclaré Vince Barletta, président et chef de la direction de Harvest Manitoba. La tournée du camion de Crown Royal permet non seulement de mieux faire connaître notre mission ici à Harvest Manitoba, mais aussi d'encourager la communauté locale à se rassembler et à faire une réelle différence. »

Depuis 1968, Gimli, au Manitoba, est le berceau du whisky Crown Royal. Nichée le long des rives du lac Winnipeg, l'installation de 360 acres (146 hectares) fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, avec près de 80 travailleurs qualifiés qui fabriquent et font vieillir plus de 2 millions de barils de whisky chaque année. Pendant des années, les habitants de Gimli ont propulsé Crown Royal grâce à leur savoir-faire et à leur dévouement, inspirant aux Canadiens l'idée que chez eux, c'est là où se trouve le Crown. Ce voyage en voiture est l'occasion d'inspirer les amateurs de Crown à redonner, à répandre la générosité dans nos collectivités et à lever un verre aux personnes incroyables qui continuent de façonner notre héritage.

Jesse Pollock, animateur du balado BarDown de TNS, admirateur de longue date des Jets de Winnipeg et fier Manitobain, sera du voyage. Il participera aux célébrations du camion de Crown Royal le 25 mars au True North Square, aidera à préparer les colis alimentaires pour Harvest Manitoba et accueillera les fans qui viendront découvrir le camion.

« En tant que fier Manitobain et très grand fan des Jets, je suis ravi de participer à la tournée communautaire de Crown Royal, a déclaré Jesse Pollock, animateur du balado BarDown de TNS. Cette province est très chère à mon cœur, et c'est incroyable de voir une marque comme Crown Royal célébrer non seulement ses racines canadiennes, mais aussi les collectivités qui rendent le Manitoba si unique. »

Ce n'est pas la première fois que Crown Royal célèbre les petits gestes de générosité. La tournée communautaire du camion de Crown Royal fait partie de la plateforme plus large de générosité de la marque et souligne sa mission continue : Vivez généreusement comme Crown Royal, et la vie vous traitera royalement.

Voici comment vous pouvez participer à la célébration

Les Manitobains peuvent participer à la tournée communautaire de Crown Royal visitant le camion Crown Royal lors de l'un des arrêts suivants, ouverts à tous les visiteurs du Manitoba.

25 mars -- True North Square, Winnipeg : Événement d'avant-match et diffusion en direct du match des Jets de Winnipeg contre les Capitals de Washington au True North Square, de 16 h 30 à 22 h

: Événement d'avant-match et diffusion en direct du match des au True North Square, de 16 h 30 à 22 h 26 mars -- Centre récréatif de Gimli : Une occasion de rencontrer les membres de la collectivité locale et de préparer des colis alimentaires pour Harvest Manitoba, de 16 h à 20 h

: Une occasion de rencontrer les membres de la collectivité locale et de préparer des colis alimentaires pour Harvest Manitoba, de 16 h à 20 h 27 mars -- True North Square, Winnipeg : Événement avant-concert du « High Road Tour » de Kane Brown au True North Square, de 16 h 30 à 20 h

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CrownRoyal.ca

À propos de Crown Royal

Le whisky canadien Crown Royal est la marque de whisky canadienne la plus vendue au Canada3 et a une tradition aussi longue et distinctive que son goût. Spécialement assemblée pour commémorer la grande tournée du Canada du roi George VI et la reine Elizabeth de Grande-Bretagne en 1939, la saveur douce et élégante ainsi que la présentation digne d'un cadeau de Crown Royal reflètent ses origines royales -- il est considéré comme l'incarnation même du whisky canadien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur crownroyal.ca. Crown Royal encourage tous les consommateurs à en profiter de façon responsable.

À propos de Diageo Amérique du Nord

Diageo est un chef de file mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker et Crown Royal, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, les tequilas Casamigos, DeLeon et Don Julio, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness. Diageo est cotée à la bourse de New York (NYSE: DEO) et la bourse de Londres (LSE: DGE) et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays du monde entier. Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et ses résultats, consultez le site diageo.com. Consultez la ressource internationale de Diageo sur la consommation responsable, DRINKiQ.com, pour des renseignements, des projets et des façons de faire connaître les meilleures pratiques en la matière. Suivez-nous sur Instagram pour obtenir des nouvelles et des renseignements concernant Diageo North America : @Diageo_NA.

À propos de Harvest Manitoba

Harvest Manitoba est un organisme caritatif sans but lucratif qui veille à ce qu'aucun Manitobain ne souffre de la faim. À l'heure actuelle, Harvest Manitoba nourrit plus de 110 000 Manitobains chaque mois, dont 49 % d'enfants, grâce à son réseau alimentaire communautaire composé de plus de 390 banques alimentaires et organismes partenaires partout au Manitoba, y compris des soupes populaires, des écoles et des garderies.

Personne-ressource pour les médias: Pour tout complément d'information : Sophia Naprawa, [email protected]