Le CAM en tournée est de retour pour une 41e saison!

La nouvelle saison du CAM en tournée se déploie en grand avec 422 représentations et événements représentant un budget de près de deux millions de dollars. La diversité artistique est une fois de plus à l'honneur avec un total de 79 projets conçus pour émerveiller les sens. La programmation promet également de belles surprises! Parmi les moments forts, découvrez Marguerite à bicyclette, une compagnie de cirque qui a marqué l'histoire en remportant à la fois le Prix du public et le Prix du jury lors du 38e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, qui vous en donnera plein la vue avec huit représentations au cours de cette saison.

La magie s'étendra sur toute l'île grâce à des collaborations prestigieuses. L'Orchestre Métropolitain ravira les mélomanes avec 15 concerts, en plus de son célèbre événement au pied du mont Royal le 6 août. De plus, l'Orchestre symphonique de Montréal emmènera le public dans un voyage musical avec des performances en plein air à Beaconsfield et sur l'Esplanade du Parc olympique le 14 août. En outre, la compagnie Repercussion Theatre captivera les foules avec 18 représentations de sa nouvelle œuvre, Shakespeare-in-the-Park : Infinite Variety.

« La 41e saison du CAM en tournée célèbre notre engagement continu envers l'éclat et la diversité de la scène artistique montréalaise. Nous explorons des horizons encore plus vastes avec des œuvres inspirantes et des collaborations exceptionnelles, reflétant ainsi notre mission de rendre la culture accessible à toutes et à tous, tout en favorisant la circulation et la découverte des œuvres de nos artistes. À travers chaque représentation, chaque concert et chaque exposition, nous invitons les Montréalaises et Montréalais à se retrouver pour vivre des expériences culturelles uniques et mémorables. », a déclaré Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

En déployant les spectacles autant dans des espaces appréciés qu'inattendus, le Conseil et ses partenaires manifestent leur désir de toucher de nouveaux publics et de concrétiser des valeurs fondamentales telles que l'accessibilité, le partage, l'ouverture et l'inclusion.

Dès le mois de juin, le public est invité dans les différents coins de Montréal pour découvrir cette nouvelle programmation du CAM en tournée. Des Maisons de la culture en passant par les bibliothèques et même des lieux extérieurs inusités comme les églises, les marchés, les ruelles et les parcs, vous pourriez tomber sur des performances et des événements captivants tout près de chez vous.

L'offre artistique du CAM en tournée, toujours un gage de qualité, est soigneusement sélectionnée par des comités de pairs qui met en valeur des productions artistiques contemporaines en fonction de la richesse de chaque discipline. Ces œuvres, pluridisciplinaires, sont conçues pour captiver un public de tous âges, promettant une expérience culturelle riche et variée.

Le CAM en tournée

Le CAM en tournée est un programme de diffusion incontournable du Conseil des arts de Montréal, rendu possible grâce à la collaboration des Maisons de la culture de Montréal et de l'Association des diffuseurs culturels de l'île de Montréal (ADICÎM). Il vise, depuis 40 ans, la circulation d'œuvres de différentes disciplines artistiques dans tout le territoire de l'île de Montréal tout en permettant aux artistes d'aller à la rencontre de nouveaux publics et de toucher les citoyennes et citoyens dans leur quartier.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Offrant différentes formes d'accompagnement, le Conseil des arts de Montréal soutient l'innovation artistique et l'expression créative dans toute sa diversité pour faire rayonner les artistes et les organismes de production et de diffusion montréalais. Il joue un rôle unique de catalyseur de l'écosystème artistique. Et il contribue, depuis 1956, à faire de Montréal une grande métropole culturelle, reconnue ici et ailleurs pour sa vitalité artistique.

À propos des Maisons de la culture de Montréal

Fondées sur des principes de démocratie et d'équité, les Maisons de la culture rendent accessibles les arts et la culture aux Montréalaises et aux Montréalais de toutes conditions et de toutes origines. Avec leurs partenaires locaux, elles invitent leurs communautés à participer à la vie culturelle de proximité et à contribuer à la vitalité des quartiers, faisant ainsi de Montréal une métropole culturelle inclusive.

À propos de l'Association des diffuseurs culturels de l'île de Montréal (ADICÎM)

L'Association des diffuseurs culturels de l'île de Montréal (ADICÎM) participe activement à la diffusion des arts dans ses 11 municipalités reconstituées de l'île de Montréal qui composent ses membres. Il s'agit d'un réseau à but non lucratif où les idées sont échangées et où les ressources et les expériences peuvent être partagées. Les membres de l'ADICÎM présentent différents événements artistiques dans tous les domaines. Cette association s'appuie sur les affinités territoriales, les réalités socio-démographiques et les infrastructures techniques pour offrir à leurs citoyennes et citoyens une diversité artistique.

