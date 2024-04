OTTAWA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le Centre antifraude du Canada (CAFC) se félicite d'apprendre aujourd'hui les résultats d'une enquête de la Police provinciale de l'Ontario (OPP) (en anglais seulement) sur une variante du stratagème du besoin urgent d'argent qui cible les aînés et qui est souvent appelée l'arnaque des grands-parents. Dans ce stratagème, les fraudeurs prétendent être une de vos connaissances, par exemple un de vos petits-enfants, et vous disent qu'ils ont besoin d'argent immédiatement. Le CAFC surveille actuellement plusieurs autres variantes du stratagème du besoin urgent d'argent, notamment celles qui se font par messagerie texte ou dans les médias sociaux. Ces fraudes changeantes sont une menace persistante pour les Canadiens.

Il s'agit au moins de la troisième enquête majeure depuis 2021 qui a donné lieu à l'arrestation d'individus qui commettent ce type de fraude. Les arrestations effectuées par l'OPP montrent que ces fraudes sont commises par des groupes organisés basés au Québec qui sévissent à l'échelle nationale.

Le CAFC a contribué à l'enquête en établissant des liens entre divers signalements et en transmettant à l'OPP des signalements de fraude provenant de victimes de partout au Canada et de différents organismes d'application de la loi. Le CAFC a attiré l'attention de l'OPP sur de nombreux comptes de banque frauduleux qui servaient dans le cadre de certains stratagèmes de fraude.

Depuis 2021, la police au Canada a arrêté plus de 70 mules qui sont allées chercher de l'argent au domicile de victimes dans chaque province. Selon les données recueillies par le CAFC, l'arnaque des grands-parents a occasionné des pertes de plus de 23 millions de dollars au Canada.

Le CAFC aimerait rappeler au public de faire attention aux fraudes liées au besoin urgent d'argent et donne les conseils suivants :

Si vous recevez un appel suspect d'une personne qui prétend être un membre de votre famille et qui affirme se trouver dans une situation urgente, raccrochez et communiquez directement avec le membre de votre famille en question au numéro qui figure dans votre liste de contacts.

Si l'appelant affirme être un responsable de l'application de la loi et vous demande de régler une amende ou une caution, raccrochez et communiquez directement avec la police.

Écoutez votre voix intérieure qui vous dit : « Il y a quelque chose qui cloche ».

Faites attention à ce que vous publiez en ligne. Les fraudeurs peuvent utiliser l'information diffusée dans les médias sociaux et les sites de rencontre à des fins de ciblage. Ils peuvent facilement trouver le nom de vos proches et de l'information sur eux.

Méfiez-vous des appels où l'on vous demande de prendre des mesures immédiates et de verser une caution pour un membre de votre famille en détresse.

Prenez garde aux numéros apparaissant sur votre afficheur qui vous semblent familiers. Les fraudeurs utilisent une technologie pour masquer (mystifier) le numéro réel à partir duquel ils appellent et donner l'impression qu'il s'agit d'un numéro de téléphone de confiance.

Si vous recevez un courriel ou un texto provenant soi-disant d'un ami ou d'un proche et où l'on vous demande de l'argent, appelez vous-même la personne en composant le véritable numéro de téléphone figurant dans votre liste de contacts.

Utilisez des mots de passe uniques et difficiles à deviner pour tous vos comptes de courriel et de médias sociaux et activez l'authentification à facteurs multiples.

Quiconque croit avoir été victime d'un acte de cybercriminalité ou de fraude doit le signaler au service de police compétent et au CAFC en utilisant le système de signalement en ligne ou en composant le 1-888-495-8501. Si un incident s'est produit sans que vous tombiez dans le piège, signalez-le tout de même au CAFC.

Faits en bref

Le CAFC est un service national qui fait la collecte de renseignements sur la fraude à l'échelle du pays et qui soutient les corps policiers dans leurs activités de prévention et de répression.

Le CAFC est géré conjointement par la Gendarmerie royale du Canada , le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' Ontario .

, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' . Dans les fraudes liées au besoin urgent d'argent, on vous fait croire qu'un de vos proches est blessé ou en détresse. Le fraudeur prétend être une de vos connaissances et vous dit qu'il a besoin d'argent immédiatement. La variante la plus répandue est l'arnaque des grands-parents : une personne âgée reçoit un appel, généralement sur son téléphone fixe, d'un individu qui prétend être son petit-enfant ou qui téléphone au nom de celui-ci. Il affirme avoir besoin d'argent rapidement pour payer une caution, des frais d'avocat, des frais d'hôpital, des frais de transport en ambulance, etc. Il dit que le paiement doit être effectué immédiatement pour éviter la prison ou être remis en liberté.

Liens

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Centre antifraude du Canada, 705-499-4572, [email protected]