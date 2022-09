MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc. annonce aujourd'hui l'arrivée de Denis Coupal et le retour de Paul Wilson dans l'équipe de direction de son bureau de Montréal.

Denis Coupal est nommé vice-président, Santé et sciences de la vie, tandis que Paul Wilson occupera le poste de vice-président principal, responsable du groupe Organisations et parties prenantes.

Paul Wilson, vice-président principal, Organisations et parties prenantes, et Denis Coupal, vice-président, Santé et sciences de la vie. (Groupe CNW/Cabinet de relations publiques NATIONAL)

M. Wilson remplace André Bouthillier qui assistera désormais l'associé directeur Serge Paquette dans la réalisation de dossiers stratégiques toujours en tant que vice-président exécutif, titre qu'il possède depuis six ans. M. Bouthillier a été associé principal de NATIONAL de 1987 à 1995 avant de cofonder Pyramide relations publiques du réseau Cohn & Wolfe. Il a repris la direction de ce cabinet en 2013 jusqu'à sa fusion avec NATIONAL en 2016.

Denis Coupal

Fort de plus de 25 ans de succès en communication d'entreprise, la création de partenariats et la gestion stratégique dans l'ensemble des industries du Québec, Denis Coupal agissait jusqu'à tout récemment comme chef des ventes de CAE Santé pour l'Est du Canada, dans le marché des simulateurs de patients. Auparavant, il avait successivement occupé les postes de directeur du développement des affaires chez BDO Canada LLP et de commissaire industriel au sein de Développement économique de l'Ouest de l'île - PME MTL.

Dès son entrée en poste, il sera épaulé par Sylvie Tessier, vice-présidente, qui continuera d'offrir à NATIONAL sa grande expérience et son savoir-faire, ainsi que par toute l'équipe du Centre de recherche et d'expertise (CRE) Santé et sciences de la vie.

« Denis fera bénéficier NATIONAL de plus de 25 ans de succès dans les communications d'entreprise, l'établissement de relations, la création de partenariats et la gestion stratégique dans l'ensemble des industries du Québec », a déclaré M. Paquette, associé directeur du bureau de NATIONAL à Montréal.

Retour de Paul Wilson

Paul Wilson effectue un deuxième retour chez NATIONAL. De 1988 à 2000, il a été vice-président, Marketing, puis, de 2010 à 2018, il a dirigé le groupe Communication corporative.

Entre ses séjours chez NATIONAL, il a tour à tour été vice-président, Affaires publiques et Communications de la Brasserie Labatt, de 2000 à 2007, vice-président Communications, Marketing et Planification stratégique de GPF 1 Inc. FORMULE UN/NASCAR, de 2007 à 2010; et vice-président principal, Affaires publiques et Communications du Groupe CH (Canadien de Montréal, Rocket de Laval, Evenko, Groupe Spectra), de 2018 à 2021.

« Paul ne manquera pas de mettre en évidence les qualités que nous avons toujours appréciées chez lui, soit celles de leadership, d'esprit d'équipe et de grand professionnalisme », a souligné M. Paquette.

À propos de NATIONAL

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL offre des solutions de communication créatives capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Nous réunissons une équipe de 300 professionnels chevronnés, qui s'engagent à aider les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs à comprendre leurs défis et leurs opportunités et à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Depuis 45 ans, NATIONAL est au cœur des enjeux et des industries qui comptent, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. NATIONAL est une société d'AVENIR GLOBAL, qui figure parmi les 20 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre de RES PUBLICA. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Cabinet de relations publiques NATIONAL

Renseignements: Justin Meloche, Directeur, relations médias, 514 995-9704