« Grâce à sa vaste expérience en communications et relations avec les investisseurs, M. Richard nous aidera à servir nos clients, à développer et optimiser notre offre », a commenté Serge Paquette, associé directeur du bureau de Montréal. « Notre mission demeure de toujours proposer à nos clients le meilleur service de l'industrie par la qualité de notre réflexion et de nos interventions ».

« Je suis très heureux de me joindre à NATIONAL, le chef de file canadien en communications stratégiques et financières de même qu'en gestion de crise. J'anticipe avec grand plaisir de collaborer avec toutes les équipes, d'un bout à l'autre du pays, et de proposer aux clients un service et une qualité de conseils inégalés », a déclaré M. Richard.

M. Richard compte plus de 25 années d'expérience en communications d'entreprise et relations avec les investisseurs. M. Richard joint NATIONAL après avoir occupé le poste de vice-président principal, ressources humaines et communications mondiales au sein d'une importante firme de placements. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président principal, communications d'entreprise et relations avec les investisseurs. M. Richard a également œuvré en communications aux États-Unis, ainsi qu'auprès du plus grand détaillant en produits de quincaillerie au Canada.

Impliqué, M. Richard est vice-président du conseil d'administration des Impatients. Les Impatients viennent en aide aux personnes ayant un problème de santé mentale par le biais de l'expression artistique. L'organisme possède la plus grande collection d'art hors norme (art brut) au Canada.

