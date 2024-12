QUÉBEC, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque un jalon important dans l'histoire de l'institution : le dévoilement officiel d'une plaque féminisée. Désormais, l'inscription arborera fièrement l'appellation « Cabinet de la Lieutenante-gouverneure », un geste concret, qui est en total accord avec la Charte Québécoise des droits et des libertés de la personne.

Aide de camps #1, Aide de camp #2, Monsieur le Ministre Ian Lafrenière, Nadia Robertson, Madame la Ministre Martine Biron, l’honorable Manon Jeannotte Lieutenante-gouverneure du Québec, Madame la Députée Brigitte Garceau, Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale Nathalie Roy, Aide de camp #3, Aide de camp #4 (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec)

En présence de dignitaires et d'invités d'honneur, notamment, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, Madame la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, Monsieur le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et de Madame la députée de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte Garceau, l'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, a prononcé un discours empreint d'émotion, soulignant le caractère historique et visionnaire de cette initiative.

« Ce geste reconnaît non seulement l'importance de féminiser nos institutions pour refléter les réalités contemporaines, mais il rend également hommage à toutes les femmes qui, à travers les époques, ont ouvert la voie avec courage et détermination. En plus d'honorer la beauté et la richesse de la langue française, cette plaque porte un message puissant aux générations futures : chaque ambition, chaque rêve est accessible et réalisable pour toutes et tous », a déclaré l'honorable Jeannotte.

Cette modernisation s'inscrit dans les valeurs portées par la Lieutenante-gouverneure : respect, réconciliation et environnement. Elle reflète un Québec qui célèbre l'égalité et valorise pleinement la contribution de chacune et chacun.

L'événement en bref :

Date : 3 décembre 2024

Lieu : Salon des boiseries, Cabinet de la Lieutenante-gouverneure

Présence : L'honorable Manon Jeannotte et Madame la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ont prononcé des allocutions en présence de Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, de Monsieur le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, de Madame la députée de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte Garceau, des médias et de nombreux invité.

Ce geste constitue une avancée concrète dans la reconnaissance des femmes en poste de leadership.

