TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) a publié Ta vie privée : c'est à toi! Jeux et activités pour enfants, une ressource amusante et gratuite qui apprend aux enfants ce qu'est la vie privée et comment la protéger en ligne.

Grâce à des activités divertissantes comme des mots cachés, des mots croisés, des expressions à relier et des cryptogrammes, C'est ta vie privée! apprend aux enfants :

à utiliser des mots de passe forts et à les protéger;

à limiter les renseignements qu'ils partagent en ligne;

à faire preuve d'empathie en matière de vie privée;

à respecter la vie privée d'autrui;

à éviter les escroqueries en ligne;

à se protéger contre les cybermenaces.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les enfants utilisent beaucoup plus Internet et les médias sociaux. Il n'a jamais été aussi important de leur faire comprendre les risques de ces technologies pour la vie privée », a affirmé Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Ce livret d'activités sur la vie privée est un moyen amusant d'inculquer à nos enfants les compétences dont ils ont besoin pour profiter en toute sécurité de leurs activités en ligne et les aider à s'épanouir en tant que citoyens numériques bien informés. »

Les activités contenues dans le livret peuvent se faire seul ou avec ses frères et sœurs, amis, parents, enseignantes et enseignants. Elles permettront aux enfants de se renseigner sur la sécurité en ligne de façon divertissante par la réflexion et la découverte, et pourraient alimenter des conversations plus approfondies sur ce que la vie privée signifie pour eux et leur entourage.

« En ligne, les jeunes sont soumis à autant de surveillance que les adultes, et les données recueillies à leur sujet, ainsi que les choix qu'ils font quant à ce qu'ils partagent et publient, sont susceptibles de se répercuter sur toute leur vie », a déclaré Matthew Johnson, directeur de l'éducation chez HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique. Ta vie privée : c'est à toi! est un excellent moyen d'initier les jeunes et les adultes de leur entourage à ces questions et aux mesures que nous pouvons prendre pour exercer un contrôle sur elles. »

Dans le cadre de ses priorités stratégiques rendues publiques récemment, le CIPVP a retenu Les enfants et les jeunes dans un monde numérique parmi les quatre domaines prioritaires qui orienteront ses activités à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir. Le CIPVP a pour objectif de défendre les droits des enfants et des jeunes de l'Ontario en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information en favorisant leur littératie numérique et l'expansion de leurs droits numériques, tout en tenant les institutions publiques responsables de protéger les enfants et les jeunes qu'elles servent.

