TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale du droit à l'information, le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario a lancé le Défi de la transparence, invitant les institutions publiques à faire connaître leurs projets ou programmes novateurs visant à accroître la transparence du gouvernement au bénéfice des Ontariennes et des Ontariens.

« La transparence est essentielle à notre démocratie. Elle aide la population à mieux comprendre le processus décisionnel du gouvernement, ainsi que les politiques et les enjeux qui la concernent. C'est pour cette raison que La protection de la vie privée et la transparence dans un gouvernement moderne est l'une de nos quatre priorités stratégiques et que nous invitons les institutions publiques de l'Ontario à participer au Défi de la transparence », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario.

Le CIPVP recherche des exemples créatifs de projets ou de programmes qui contribuent à moderniser et à améliorer la transparence du gouvernement, à promouvoir l'engagement civique et à démontrer les retombées tangibles et positives que les données ouvertes et un gouvernement ouvert peuvent avoir pour les Ontariennes et les Ontariens.

Certains de ces exemples seront mis en vedette dans la Vitrine de la transparence, qui sera dévoilée au milieu de l'année 2023, et seront une source d'inspiration pour d'autres institutions. Nous invitons les institutions à utiliser des visuels ou des vidéos et à donner des exemples concrets qui illustrent comment leur initiative améliore la vie des Ontariennes et des Ontariens.

« Nous espérons que les organisations voudront participer et relever le défi. Notre rôle consistera à recueillir, organiser et célébrer d'excellents exemples de projets et de programmes de transparence, a poursuivi la commissaire Kosseim. La Vitrine de la transparence présentera des exemples concrets et encouragera d'autres institutions à s'ouvrir davantage. C'est aussi un moyen de mieux faire connaître et comprendre les avantages des données ouvertes pour améliorer la vie quotidienne des Ontariennes et des Ontariens. »

Le Défi de la transparence est ouvert aux institutions provinciales et municipales de l'Ontario qui sont assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. On trouvera des précisions sur le Défi de la transparence dans le site Web du CIPVP. La date limite pour présenter ses projets et programmes est le 13 janvier 2023.

Le Défi de la transparence compte parmi les initiatives lancées au cours de la Semaine du droit à l'information qui est soulignée dans tout le pays du 26 septembre au 2 octobre 2022. La Journée internationale du droit à l'information a été soulignée pour la première fois en 2002 lors d'une rencontre internationale des défenseurs de l'accès à l'information, qui ont proposé le 28 septembre comme journée consacrée à la promotion de l'accès à l'information à l'échelle internationale. Une quarantaine de pays et une soixantaine d'organisations non gouvernementales célèbrent la Journée du droit à l'information, et 100 pays ont adopté une loi sur l'accès à l'information.

