OTTAWA, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le Bureau du Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie (BCCSPÉ) est heureux d'annoncer l'adhésion de ses premiers membres, Lactalis Canada, en tant que premier membre fournisseur, et Empire Company Limited, en tant que premier membre détaillant. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du Code d'épicerie du Canada.

Les deux entreprises ont participé activement à l'élaboration collaborative du Code, conjointement avec un large éventail d'acteurs du secteur, and wished to show their early support for the Code as the final governance documents are being completed.

Karen Proud, Présidente et Surintendante du BCCSPÉ, a officiellement présenté les nouveaux membres en déclarant : « Nous sommes ravis d'accueillir Lactalis Canada et Empire Company Limited en tant que premiers inscrits du BCCSPÉ. Leur soutien reflète l'engagement continu des principaux acteurs du secteur des produits d'épicerie à soutenir une chaîne d'approvisionnement équitable et transparente. »

Le Code pour le secteur des produits d'épicerie ne s'applique qu'aux entreprises membres du BCCSPÉ. Bien que les cinq principaux épiciers du Canada aient approuvé les principes du Code en 2024, ils doivent adhérer officiellement afin que le Code s'applique.

« Nous sommes ravis de voir le premier marchand d'épicerie, Empire Company Limited, s'inscrire dès maintenant et nous espérons que d'autres suivront une fois que le mécanisme de résolution des litiges et les autres documents de gouvernance définitifs seront finalisés, voire avant, et certainement avant le début de la mise en œuvre complète le 1er janvier 2026 », a déclaré Mme Proud.

Bien que les efforts de recrutement officiels soient censés débuter à l'automne 2025, le BCCSPÉ encourage l'adhésion dès maintenant et se réjouit de l'engagement précoce de l'ensemble du secteur.

Pour plus d'informations sur le Code d'épicerie du Canada et sur la manière de devenir membre, veuillez consulter le site https://canadacode.org/fr/adhesion/.

Ce projet est financé par l'entremise du Programme de collaboration régionale, en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements fédéral, provincial et territorial.

SOURCE Office of the Grocery Sector Code of Conduct

Contact media : Aileigh Karson, Spécialiste des Communications & des services aux membres, [email protected], 343.996.4422