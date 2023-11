Le plan d'orientation est axé sur cinq priorités clés en matière de protection des investisseurs.

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le Bureau des investisseurs de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié son plan d'orientation - une stratégie ayant pour objectif d'orienter ses travaux et d'assurer la transparence de ses priorités.

« Cette initiative témoigne d'un engagement important à l'égard de la promotion du point de vue des investisseurs à l'OCRI et de la protection des investisseurs canadiens, en mettant l'accent sur les plus vulnérables », a déclaré Karen McGuiness, première vice-présidente au Bureau des investisseurs, à l'adhésion et à l'innovation.

Le Bureau des investisseurs a pour mission de comprendre et d'informer les investisseurs, ainsi que de faire entendre leur voix au sein de l'OCRI. Il effectue des recherches sur les investisseurs, sensibilise ces derniers et s'assure que l'organisme entend et prend en compte leurs besoins et préoccupations. L'OCRI considère également comme l'une de ses priorités annuelles la promotion du point de vue des investisseurs par l'intermédiaire du Bureau des investisseurs et du comité consultatif des investisseurs. Le plan d'orientation présente donc aux parties prenantes une vision claire de la mission du Bureau et de sa détermination à soutenir les investisseurs.

Reconnaissant les difficultés et les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés aujourd'hui, le plan d'orientation est axé sur la protection des investisseurs au moyen de cinq priorités clés :

Difficultés financières des Canadiens et incidence sur les placements;

Traitement des plaintes et recours des investisseurs;

Relation investisseur-conseiller;

Fraude, escroqueries et exploitation financière;

Prise de décisions en matière de placements, risque et convenance.

« Le plan présente les priorités clés sur lesquelles le Bureau des investisseurs se concentrera, soutient Karen McGuiness. Non seulement le plan souligne le dévouement de l'OCRI à l'égard de ce mandat, mais il garantit aussi la transparence des stratégies et des activités du Bureau des investisseurs pour les Canadiens. »

Pour en savoir plus sur le Bureau des investisseurs de l'OCRI et sur le plan d'orientation, consultez le site ocri.ca.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Renseignements: Stephanie Teodoridis, Spécialiste principale des affaires publiques et des communications, Communications et affaires publiques, Téléphone : 416 254-9026, Courriel : [email protected]