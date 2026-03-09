TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada (BEPC) a le plaisir d'annoncer la nomination de Richard Piticco à titre de nouveau chef de la direction, à compter du lundi 9 mars 2026.

À l'issue d'un processus de recrutement rigoureux dirigé par le conseil d'administration, le conseil du BEPC est convaincu que la vaste expérience en leadership et l'expertise de direction de M. Piticco permettront à l'organisation de s'appuyer sur son solide héritage, tout en assurant la continuité, la stabilité et la saine gouvernance de son mandat national.

« Le BEPC possède une longue tradition d'excellence dans l'évaluation et la certification des professionnels de la pharmacie », a déclaré Gabriella Wong, présidente du conseil d'administration du BEPC. « Richard apporte le leadership, le jugement et l'expérience nécessaires pour guider l'organisation vers l'avenir, et nous avons pleine confiance en sa capacité à soutenir le personnel et les parties prenantes alors que le BEPC poursuit son travail essentiel au service des Canadiens. »

M. Piticco cumule plus de 20 ans d'expérience à des postes de haute direction au sein d'organisations nationales et réglementées, notamment dans les domaines de la certification professionnelle, des systèmes d'évaluation, de la gouvernance et de la mobilisation des parties prenantes dans des environnements complexes.

« Je suis honoré d'assumer ce rôle », a déclaré M. Piticco. « Le BEPC repose sur des bases solides et peut compter sur une équipe talentueuse. Ma priorité sera d'écouter, de collaborer et de soutenir l'organisation afin qu'elle continue de remplir son mandat avec intégrité, équité et professionnalisme. »

Le BEPC demeure pleinement engagé à l'égard de sa responsabilité fondamentale, soit d'assurer une évaluation et une certification justes, rigoureuses et uniformes à l'échelle nationale pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie. Les activités de l'organisation se poursuivront sans interruption pendant cette transition à la direction.

À propos de Richard Piticco, chef de la direction, Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada

M. Piticco possède une vaste expérience à titre de cadre supérieur à la tête d'organisations complexes et réglementées, avec une solide expertise en gouvernance, en supervision opérationnelle et en gestion dans l'intérêt public.

Biographie détaillée : https://pebc.ca/fr/a-propos-du-bepc/#chefdirection

Visionnez le message d'introduction de M. Piticco : https://pebc.ca/fr/#chefdirection

À propos du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada (BEPC)

Créé par une loi du Parlement en 1963, le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada est l'organisme national de certification des pharmaciens et des techniciens en pharmacie. Le BEPC évalue les qualifications des candidats, élabore et administre les examens et délivre les certificats de qualification, afin de garantir que les professionnels de la pharmacie au Canada répondent aux normes les plus élevées de compétence, de professionnalisme et de sécurité du public.

