Le nouveau modèle de carrefour communautaire améliore l'accès aux services publics dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones

HIGH PRAIRIE, AB, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Pour mieux répondre aux besoins des résidants et des communautés autochtones de la région, Postes Canada a ajouté de nouveaux services au bureau de poste de High Prairie grâce à un nouveau modèle de carrefour communautaire - le premier du genre au pays.

Il s'agit du premier emplacement de Postes Canada à offrir de nouveaux services par l'intermédiaire du modèle de carrefour communautaire. Ainsi, en plus des services postaux, les résidants peuvent accéder à des services financiers et publics. Le bureau de poste offre des services sécurisés de dépôt et de ramassage des colis en tout temps, des casiers à colis et le dépôt sans contact. Les clients y trouveront également des services financiers, comme les prêts MonArgent Postes Canada et un guichet automatique, ainsi que des services de soutien aux petites entreprises.

Postes Canada prévoit ouvrir un deuxième carrefour communautaire dans les prochains mois à Membertou, en Nouvelle-Écosse, où elle offrira des services supplémentaires. De plus, deux autres carrefours ouvriront leurs portes en 2022. L'entreprise met à l'essai le nouveau modèle de carrefour pour évaluer son efficacité à améliorer l'accès des collectivités à des produits et services importants et à aider les entreprises locales à établir des liens avec les clients. Les résultats du projet pilote serviront à améliorer le service dans l'ensemble du réseau de vente au détail de Postes Canada.

Le bureau de poste de High Prairie servira de carrefour pour environ 11 000 personnes, dont jusqu'à 8 000 Autochtones d'établissements métis et de communautés des Premières Nations. À compter d'aujourd'hui, vous pouvez visiter le carrefour communautaire de High Prairie au 4801 52nd Avenue, à High Prairie, en Alberta.

