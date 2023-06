QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est maintenant un organisme de certification approuvé par Costco Canada pour offrir aux entreprises des certifications de salubrité alimentaire. Ainsi, le BNQ peut dorénavant évaluer la conformité des fournisseurs de Costco Canada aux normes internationales approuvées telles que Safe Quality Food (SQF) et CanadaGAP de même qu'aux normes d'audit de Costco.

La salubrité alimentaire demeure l'une des principales préoccupations pour les entreprises du secteur agroalimentaire. Pour ce faire, ces dernières doivent agir de façon diligente pour assurer la protection de la santé des consommateurs qui se procurent leurs produits. Les entreprises mettent alors en place des systèmes de gestion de la salubrité alimentaire de façon à améliorer la qualité et la sécurité des produits. Les certifications par un tiers sont donc incontournables dans ce secteur. Les chaines de détaillants, toujours à la recherche des meilleurs fournisseurs, exigent notamment de leurs partenaires qu'ils mettent en place des pratiques sécuritaires qui sont évaluées via des audits formels et des certifications reconnues.

Ainsi, Costco s'engage à fournir des produits alimentaires sûrs, sains et de grande qualité en exigeant de ses fournisseurs qu'ils respectent les normes les plus élevées de l'industrie en matière de salubrité alimentaire. À cet effet, un certain nombre d'organismes de certification pouvant mener des audits de salubrité alimentaire sont officiellement reconnus par Costco. Ces organismes peuvent donc réaliser les audits selon les exigences formulées par Costco telles que définies dans le document Exigences d'audit en matière de salubrité alimentaire et de qualité pour les fournisseurs de Costco Version 2.0 (en vigueur le 1er avril 2023). Le BNQ, en tant qu'organisme de certification nouvellement approuvé par Costco Canada, peut évaluer la conformité aux normes d'audit de Costco pour les fournisseurs de Costco Canada uniquement.

Le BNQ offre déjà des programmes de certification reconnus mondialement par la Global Food Safety Initiative (GFSI). Entre autres, le BNQ certifie les entreprises selon le programme CanadaGAP destiné aux producteurs, aux emballeurs, aux entrepositaires ainsi qu'aux entreprises qui effectuent du remballage, du commerce de gros de même que du courtage de fruits et de légumes frais ainsi que de produits de serre; il certifie aussi selon le programme SQF destiné aux entreprises couvrant l'intégralité de la chaine d'approvisionnement, de la ferme aux détaillants.

« Cette reconnaissance de notre organisation comme organisme de certification qualifié et reconnu par Costco Canada se veut avantageuse pour les entreprises du Québec. Elle permet désormais à un plus grand nombre d'entreprises québécoises de bénéficier de notre offre de service dans le secteur de l'agroalimentaire, soit un service clé en main d'audit par une tierce partie offert dans les deux langues officielles du Canada. Qui plus est, l'accès à des auditeurs francophones du BNQ, lesquels comptent de nombreuses années d'expérience et possèdent des qualifications recherchées dans plusieurs catégories d'expertise, présente un avantage indéniable quant à la qualité des audits, la communication avec les intervenants et l'amélioration des systèmes de gestion de la salubrité alimentaire des entreprises certifiées. »

Isabelle Landry, directrice principale au Bureau de normalisation du Québec

Les entreprises à la recherche d'une certification peuvent en apprendre davantage sur l'offre de service du BNQ en consultant le site Web du BNQ. Il est à noter que seulement les fournisseurs de Costco Canada peuvent déposer une demande d'évaluation de la conformité aux normes d'audit de Costco.

Pour la certification CanadaGAP :

https://www.bnq.qc.ca/fr/certification/agroalimentaire/canadagap.html

Pour la certification SQF :

https://www.bnq.qc.ca/fr/certification/agroalimentaire/sqf.html

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca.

