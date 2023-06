NEW YORK, 12 juin 2023 /CNW/ - L'Office du tourisme coréen (KTO) est ravi d'annoncer le lancement de sa campagne très attendue, « Everyday Korea » (La Corée au quotidien), en commémoration de l'Année du voyage en Corée, 2023 et 2024. Cette campagne passionnante vise à mettre en valeur les aspects uniques et dynamiques de la vie en Corée et invite les voyageurs du monde entier à découvrir la joie et la beauté de la vie quotidienne dans ce pays.

La campagne « Everyday Korea » mettra l'accent sur quatre thèmes de voyage captivants : La nourriture coréenne, les produits de luxe coréens, le patrimoine coréen et la culture populaire coréenne, incluant la K-Pop, le cinéma coréen et les produits de beauté coréens. Chaque thème offrira aux voyageurs une expérience immersive qui mettra en valeur les diverses attractions et propositions de la Corée. Du riche patrimoine culturel à la gastronomie savoureuse, en passant par les expériences luxueuses, la culture contemporaine dynamique et des merveilles naturelles à couper le souffle, les visiteurs y trouveront un éventail d'expériences captivantes adaptées à leurs intérêts.

Dans le cadre de la campagne, l'Office du tourisme coréen a organisé une série de contenus promotionnels en ligne ainsi que des événements hors ligne qui auront lieu au cours des prochains mois, mettant en valeur chaque thème de voyage d'une manière dynamique et attrayante. Ces événements donneront aux visiteurs l'occasion d'imaginer leur voyage en Corée en les aidant à trouver leurs propres thèmes de voyage et à approfondir leur lien avec la Corée.

Une campagne publicitaire numérique convaincante basée sur l'IA sera lancée avec le site Web EverydayKorea.us qui héberge les expériences et le contenu recommandés dans le cadre de la campagne et qui aide les visiteurs à imaginer leur Corée du quotidien. Les participants auront l'occasion d'explorer des expériences pour chaque thème de voyage et de gagner des prix mémorables grâce à des tirages au sort en ligne.

Pour donner le coup d'envoi à la campagne « Everyday Korea », l'Office du tourisme coréen organise un événement spécial à l'American Dream au New Jersey, du 9 au 18 juin. L'American Dream est une destination de choix qui offre une vaste gamme d'expériences de divertissement et de magasinage, ce qui en fait l'endroit idéal pour présenter les merveilles de la Corée aux visiteurs.

Au cours de cet événement de dix jours, les visiteurs auront l'occasion de se plonger dans la culture coréenne à travers diverses activités. L'un des points saillants sera un court test amusant qui aidera les participants à découvrir leur thème de voyage idéal dans le cadre de la campagne « Everyday Korea ». Cette expérience interactive aidera les visiteurs à choisir le thème qui correspond le mieux à leurs intérêts, ce qui leur permettra d'explorer la Corée d'une manière qui leur parle vraiment.

« Nous sommes ravis de lancer la campagne "Korea Everyday" et d'inviter les voyageurs à découvrir la beauté et le charme de notre pays, a déclaré Jaesok Park, directeur exécutif du bureau de New York de l'Office du tourisme coréen. Avec cette campagne, nous voulons mettre en valeur l'incroyable diversité que la Corée a à offrir, de notre riche patrimoine culturel à notre cuisine savoureuse. Grâce à une vaste gamme d'événements et d'expériences, nous sommes convaincus que les visiteurs vivront un voyage inoubliable qui fera écho à leurs intérêts et à leurs passions. »

Pour en savoir davantage sur la campagne « Everyday Korea » et sur les événements à venir, visitez EverydayKorea.us.

À propos de l'Office du tourisme coréen :

La Korea Tourism Organization (Office du tourisme coréen) est une organisation de la République de Corée (Corée du Sud) qui relève du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. L'Office du tourisme sert les intérêts de l'économie touristique coréenne en faisant la promotion du pays en tant que destination touristique toutes saisons. Une histoire fascinante, une culture riche, une cuisine étonnante et des gens sympathiques font de la Corée du Sud l'un des pays les plus visités. Située en Asie du Sud-Est, la Corée du Sud est un pays de contrastes, avec des attractions touristiques allant des anciens temples bouddhistes perchés au sommet de montagnes aux gratte-ciel ultramodernes de Séoul.

