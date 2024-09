La campagne pilotée par l'IA se déroulera jusqu'à la fin novembre, mettant en vedette NewJeans, les stars mondiales de la K-pop, en tant qu'ambassadrices d'honneur

NEW YORK, 27 septembre 2024 /CNW/ - L'Office du tourisme coréen (KTO) a officiellement lancé son initiative annuelle de publicité numérique, la campagne « Korea Now Ad-Tech », conçue pour présenter la Corée comme une destination touristique incontournable aux États-Unis et au Canada. La campagne, qui a commencé la semaine dernière et se poursuivra jusqu'en novembre, utilise une technologie d'IA de pointe pour transmettre des messages soigneusement ciblés à différents segments de voyageurs, renforçant ainsi l'attrait de la Corée pour un public diversifié.

La campagne « Korea Now Ad-Tech » constitue une innovation majeure en marketing de destination, utilisant l'IA pour identifier et mobiliser des groupes de consommateurs spécifiques tout en personnalisant le contenu afin qu'il corresponde aux préférences, aux intérêts et aux comportements de divers segments de public. Qu'il s'agisse d'inspirer les amateurs d'aventure, les explorateurs culturels ou les fans de K-pop, la plateforme alimentée par l'IA de la campagne garantit que les expériences de voyage vastes et uniques de la Corée touchent les bonnes personnes au bon moment.

« Nous sommes ravis d'intégrer des outils numériques avant-gardistes à notre stratégie de marketing, a déclaré Heejin Cho, directrice exécutive du bureau de l'Office du tourisme coréen de New York. En tirant parti de la technologie de l'IA, nous sommes en mesure de mieux comprendre notre public, d'offrir du contenu très pertinent et d'inspirer davantage de voyageurs d'Amérique du Nord à venir découvrir les merveilles de la Corée. »

Le site Web officiel de la campagne, www.koreanow.us, offre une vitrine soigneusement sélectionnée des faits saillants culturels, culinaires et historiques de la Corée, ainsi que de ses paysages naturels époustouflants, de ses villes animées et de ses festivals tout au long de l'année. Les visiteurs peuvent explorer des expériences de voyage personnalisées et commencer à planifier leur voyage de rêve, tout en découvrant la richesse du patrimoine coréen.

Cette année, les stars mondiales de la K-pop NewJeans sont ambassadrices d'honneur de KTO, poursuivant la tradition de partenariat avec des vedettes de renommée mondiale pour représenter le tourisme coréen. Parmi les précédents ambassadeurs, mentionnons des personnalités reconnues à l'échelle internationale telles que BTS, Lee Jung-jae, EXO, Son Heung-min et Cha Eun-woo, qui ont renforcé le lien dynamique de la Corée avec la culture populaire mondiale.

Outre la publicité pilotée par l'IA, la campagne « Korea Now Ad-Tech » est soutenue par des partenariats avec plusieurs agences de voyages de premier plan et d'autres plateformes de voyages populaires, assurant une couverture étendue sur tous les canaux fréquentés par les voyageurs qui planifient leur prochaine destination. Ces collaborations sont conçues pour maximiser la visibilité et l'influence auprès des publics nord-américains qui envisagent activement la Corée comme une option de voyage future.

Grâce à son approche novatrice, combinant une technologie d'IA de pointe et la notoriété les influenceurs mondiaux, la campagne « Korea Now Ad-Tech » devrait susciter un intérêt important de la part des voyageurs nord-américains, et consolider la position de la Corée en tant que destination de choix en 2024.

Pour en savoir plus, consultez le site www.koreanow.us.

À propos de l'Office du tourisme coréen :

L'Office du tourisme coréen (KTO) est un organisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée. KTO se consacre à la promotion de la Corée en tant que destination touristique de premier plan tout au long de l'année. Reconnue pour son histoire fascinante, sa culture dynamique, sa gastronomie délicieuse et ses habitants accueillants, la Corée offre une variété d'expériences pour tous les voyageurs. Le pays possède un mélange extraordinaire de traditions anciennes et d'innovation moderne, avec des points forts allant des temples bouddhistes sereins aux gratte-ciel à la pointe de la technologie de Séoul.

SOURCE Korea Tourism Organization NY Office

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]