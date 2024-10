POINTE-CLAIRE, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Hemisphere, le projet résidentiel locatif très attendu situé au cœur de Pointe-Claire, est heureux d'annoncer l'ouverture de son bureau de location. Cette étape marque la première occasion pour les futurs résidents de découvrir ce projet révolutionnaire qui promet de transformer le paysage urbain de Pointe-Claire grâce à une combinaison de luxe, de durabilité et de vie communautaire.

Hemisphere est destiné à devenir un élément emblématique de Pointe-Claire, offrant une expérience de vie unique où le design moderne, l'élégance, la fonctionnalité et la conscience environnementale se rejoignent. Niché dans une enclave tranquille, stratégiquement situé avec un accès pratique au REM, aux centres commerciaux et aux services essentiels, Hemisphere combine les avantages de la vie urbaine et un respect profond pour le patrimoine et les valeurs communautaires de la région.

Une vision ancrée dans l'avenir de Pointe-Claire

Le développement est l'inspiration de George Vouloumanos, dont la famille possède le terrain depuis près de trois décennies, et de son équipe d'experts, incluant KODEM, NEUF ARCHITECT(E)S, SIX et Norexco. Hemisphere représente l'aboutissement de nombreuses années de planification et de dévouement, une garantie que ce nouveau chapitre de l'histoire de Pointe-Claire est élaboré avec soin et attention.

« Avec Hemisphere, nous avons créé quelque chose d'architecturalement beau qui s'intègre harmonieusement dans le tissu de Pointe-Claire, » a déclaré Vouloumanos. « À tout moment, nous avons mis l'accent sur la qualité du projet, allant des matériaux de construction à la liste incroyable d'aménagements intérieurs et extérieurs, sans oublier les vastes espaces verts entourant le projet. L'objectif était de créer un projet phare pour la ville, afin qu'il devienne un symbole de luxe discret et de design intemporel. Nous voyons Hemisphere comme bien plus qu'un projet résidentiel - c'est un héritage pour les générations futures. »

Une expérience de vie unique

Conçu dans une perspective d'avenir, Hemisphere se distingue par son approche visionnaire de la vie urbaine. Adoptant la forme d'un « H », Hemisphere comprend deux immeubles de moyenne hauteur, reliés par un luxueux basilaire central qui favorise la création d'une communauté dynamique. Le développement comprend 334 unités locatives, avec des options allant des appartements ergonomiques d'une chambre aux espaces spacieux de trois chambres, offrant des options de personnalisation telles que des bureaux à domicile, des dressings et des terrasses privées.

« Dès le début, notre objectif était de créer un lieu qui harmonise beauté, innovation et fonctionnalité, » a déclaré Benjamin Sternthal, président de Kodem, l'entreprise chargée du développement de ce projet extraordinaire -- un lieu qui allie magie et rationalité. « Hemisphere n'est pas seulement un lieu de vie ; c'est une destination où des souvenirs seront créés pour les générations à venir. Nous avons trouvé un équilibre entre un design intemporel et une vie pratique, garantissant que ce développement restera pertinent et dynamique pour les années à venir. »

En plus des résidences haut de gamme, Hemisphere proposera une expérience de vie de style resort avec une gamme d'aménagements conçus pour la détente et créer des liens. Les résidents auront accès à un hall élégant, un garage intérieur, un circuit thermal comprenant un spa, un bain froid, un sauna et des patios au bord de la piscine, une salle de sport, une salle de yoga, une salle de massage et des espaces communs incluant tout, d'une salle de lecture remplie de livres Taschen, à un salon entouré d'une cheminée, en passant par un centre d'affaires et des salles de réunion. Les espaces verts environnants incluent des sentiers pédestres, des jardins communautaires, des terrains de bocce, un parc pour chiens et des zones de fitness en plein air, offrant de nombreuses opportunités de connexion avec la nature.

Le développement durable et la communauté au cœur du projet

Au cœur de Hemisphere, il y a un engagement pour la durabilité. Avec 65 % du site réservé aux espaces verts - trois fois le minimum requis - le projet établit une nouvelle norme pour un développement respectueux de l'environnement. Cet engagement s'étend à la conception écoénergétique des bâtiments, qui dépasse de 25 % les normes conventionnelles, faisant d'Hemisphere un leader dans le domaine de la vie durable conformément au programme MLI Select de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« Hemisphere, c'est bâtir quelque chose de grand qui perdure, non seulement en termes de structures physiques, mais aussi pour l'impact positif qu'il a sur l'environnement et la communauté, » a ajouté Vouloumanos. « Nous voulons que les générations futures regardent ce projet avec fierté, en sachant qu'il a été construit avec intégrité, durabilité et un profond respect pour le tissu et le patrimoine de Pointe-Claire. »

Découvrez Hemisphere aujourd'hui

Le bureau de location, situé sur le site, offre aux visiteurs la possibilité de découvrir le design et les caractéristiques uniques du développement. Les futurs résidents sont invités à étudier les modèles d'unités soigneusement conçus, à explorer les différents agencements et à expérimenter le style de vie luxueux qu'offre Hemisphere. L'équipe est convaincue qu'une fois les visiteurs entrés dans Hemisphere, ils voudront en faire leur foyer pour toute une vie.

« Nous sommes ravis d'ouvrir enfin nos portes et de montrer la vision que nous avons travaillée si dur à concrétiser, » a déclaré Benjamin Sternthal. « Hemisphere n'est pas juste un autre développement résidentiel -- c'est une communauté, une destination, et un héritage pour Pointe-Claire, un projet vraiment intemporel. »

À propos d'Hemisphere

Se démarquant par une élégance et une symétrie épurée, Hemisphere est un projet immobilier locatif exclusif et unique qui s'intégrera parfaitement dans sa communauté d'accueil avec un profond sentiment de respect et d'harmonie. Défini par ses formes classiques et intemporelles, ainsi que par son design distinctif en forme de H, ce projet répond à la demande de logements élégants et haut de gamme. Avec sa verdure luxuriante et ses cours majestueuses, Hemisphere s'ouvre sur un monde de grandeur naturelle.

Contact :

Hemisphere - bureau des locations : 275 Boulevard Hymus, Pointe-Claire, QC

Téléphone : 438 500-2986

Courriel : [email protected]

Site web : hemisphereouest.com

SOURCE Hemisphere

Cynthia Hamel-Gamache, Responsable des relations publiques, 514 500-1793, [email protected]