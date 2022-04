TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - Kadie Ward, commissaire et directrice générale de l'administration de la Commission de l'équité salariale de l'Ontario, fait une déclaration après avoir reçu un prix de mérite international en communications :

« L'équipe du Bureau de l'équité salariale de l'Ontario est honorée d'être reconnue pour son excellence en matière de communication gouvernementale et de recevoir le prix de mérite Gold Quill 2022 », a annoncé Mme Ward. Depuis plus de 40 ans, les prix Gold Quill de l'Association internationale des professionnels de la communication (IABC) récompensent les travaux de communication du monde entier qui dépassent la moyenne et portent la communication publique vers de nouveaux sommets. Cette année, le prix de mérite Gold Quill, largement reconnu comme l'une des formes de reconnaissance les plus prestigieuses de l'industrie, a été décerné au Bureau de l'équité salariale de l'Ontario pour sa campagne actuelle et percutante - Équité salariale : des règles de rémunération équitable.

« L'impact économique de l'inégalité salariale est vaste et mesurable. Nous voulions en savoir plus sur la résurgence de l'égalité des sexes et de l'équité salariale en tant qu'impératif de la reprise économique post-COVID », explique Mme Ward. L'équipe du Bureau de l'équité salariale a entrepris d'y parvenir par le biais d'une série de vidéos et de balados en six parties intitulée Équité salariale : des règles de rémunération équitable dans laquelle la commissaire Ward anime une série de débats passionnants sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et sur les moyens de les combler, avec des experts de l'Organisation internationale du travail, de la Harvard Business School, de l'Université de Toronto, etc.

Joignez-vous au Bureau de l'équité salariale de l'Ontario pour saluer cette campagne primée qui élève le débat sur l'équité pour faire du monde un endroit plus équitable où les femmes peuvent travailler, vivre et s'épanouir, et pour soutenir la réduction de l'écart salarial entre les sexes. Regardez la série maintenant au site suivant https://levelthepayingfield.ca/home-2021-2 ou écoutez-la là où vous obtenez vos balados.

Faits en bref :

En 2021, dans un contexte de pandémie globale, l'économie mondiale a connu une régression imprévue et pourtant dévastatrice de la participation des femmes au marché du travail et une aggravation de l'écart salarial entre les sexes.

Bien que l' Ontario dispose depuis 30 ans de la loi la plus avancée au monde en matière d'équité salariale, l'écart salarial entre les sexes persiste et menace de se creuser chez nous, alors que l'emploi des femmes a chuté à cause de l'augmentation des cas de COVID et des mesures de confinement.

est une série de vidéos et de balados en six parties couvrant des sujets tels que l'économie, l'équité, les femmes, le travail et l'argent, et explorant l'écart salarial entre les sexes. L'écart salarial entre les hommes et les femmes est la différence entre les salaires gagnés par les hommes et les salaires gagnés par les femmes.

Selon Statistique Canada, pour les gains salariaux annuels moyens, l'écart salarial entre les sexes est de 29 %, soit 71 cents . Calculé sur la base du salaire horaire moyen, l'écart salarial entre les sexes en 2021 était de 11 %. Cela signifie que pour chaque dollar gagné par un homme, une femme gagne 89 cents . L'écart est encore plus grand pour les femmes autochtones du Canada qui gagnent 65 cents par dollar, les femmes racisées qui gagnent 67 cents et les femmes récemment arrivées qui gagnent 71 cents .

L' Ontario a été la première collectivité publique au monde à adopter une loi sur l'équité salariale, Loi sur l'équité salariale, en 1988 couvrant les employeurs des secteurs public et privé. Le Bureau de l'équité salariale favorise l'égalité économique entre les sexes en administrant la loi. Son objectif est d'éliminer l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes qui effectuent un travail de valeur comparable pour leur organisation. La loi s'applique à tous les organismes publics en Ontario , et aux organisations du secteur privé comptant 10 employés ou plus.

SOURCE Bureau de l'équité salariale

Renseignements: Pour obtenir une interview avec la commissaire Ward : Veuillez contacter : Olena Tykhomyrova, spécialiste de programme, 416-473-9796 | [email protected]