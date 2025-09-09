Ce cadre comble une lacune importante en matière de politique des industries culturelles canadiennes

TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le Bureau de l'écran des Noirs (BÉN) a lancé le premier cadre stratégique de lutte contre le racisme anti-Noirs destiné aux industries culturelles canadiennes, une première mondiale. Élaboré au cours d'une consultation nationale de deux ans auprès d'artistes, de leaders et de travailleurs culturels noirs, ce cadre offre une feuille de route spécifique au secteur pour démanteler le racisme anti-Noirs systémique dans les domaines du cinéma, de la musique, de la littérature et des arts du spectacle.

« Ce qui rend cette initiative unique, c'est que si certaines organisations du secteur culturel ont des stratégies ou des plans d'action, aucune n'a de véritables politiques », a déclaré Joan Jenkinson, PDG du Bureau de l'écran des Noirs. « Le cadre affirme que la politique doit précéder toute action. Sans elle, les stratégies et les plans d'action risquent de prendre des directions différentes, perdre leur cohérence ou s'effondrer sous la pression. La politique est le fondement qui rend les actions durables. »

Le cadre définit 25 considérations politiques adaptables qui traitent de l'embauche, du leadership, de la paternité des œuvres, de la responsabilité et de la représentation. Il s'agit d'un guide flexible destiné aux organisations prêtes à passer des déclarations d'intention au changement institutionnel.

Dans l'ensemble du secteur des arts et de la culture au Canada, les écarts sont frappants. Les professionnels noirs ne détiennent que 2 % des sièges dans les conseils d'administration culturels, alors qu'ils représentent 4,3 % de la population. Dans le domaine de la musique, 98 % d'entre eux n'ont jamais demandé de subvention et près de 9 sur 10 de ceux qui l'ont fait ont été refusés. Dans les industries de l'écran, moins de 3 % occupent des postes créatifs de haut niveau tels que showrunner ou producteur exécutif. Les écarts de rémunération, l'isolement et la discrimination restent courants dans tous les secteurs.

Le cadre comble le vide politique en aidant les organisations à établir des principes clairs, à définir les responsabilités et à mettre en place des normes durables qui vont au-delà des initiatives temporaires ou des gestes symboliques.

À compter d'aujourd'hui, le BÉN met gratuitement à la disposition du secteur artistique le cadre et les outils connexes, en anglais et en français, sur son site Web.

Cette initiative est financée par le Conseil des Arts du Canada, le Fonds des médias du Canada, Creative BC, le Conseil des arts de l'Ontario, Ontario Creates et l'initiative Supporting Black Canadian Communities dans le cadre de la Black Business Initiative. Elle a été élaborée en partenariat avec la Fondation ADVANCE Music et le Cultural Pluralism in the Arts Movement Ontario (CPAMO).

Citations des partenaires

« Le cadre offre aux organisations un point de départ et une norme », a affirmé Keziah Myers, directrice générale de la Fondation ADVANCE Music. « Nous sommes fiers d'être partenaires d'un projet qui peut redéfinir la manière dont les institutions travaillent avec et pour les talents noirs. »

Le National Screen Institute, l'École nationale de ballet du Canada et l'Office national du film du Canada sont à l'avant-garde du secteur dans la mise à l'essai du cadre.

« Il s'agit d'une étape naturelle dans notre engagement en faveur de l'équité dans le secteur audiovisuel canadien », a déclaré Christine Kleckner, directrice générale de l'Institut national du cinéma. « Cela nous aide à élaborer une politique fondée sur l'action et la responsabilité afin de démanteler les obstacles systémiques et de mieux soutenir les créatifs et le personnel noirs à tous les niveaux de notre travail. »

« Ce cadre est un jalon important pour la culture canadienne », a soutenu John Dalrymple, directeur général de l'École nationale de ballet du Canada. « Il fixe des attentes claires pour les institutions afin qu'elles agissent et mettent en place un soutien durable pour les artistes, les étudiants et le personnel noirs. »

« L'ONF saisit l'occasion de collaborer avec le Bureau de l'écran des Noirs sur son projet pilote de cadre stratégique de lutte contre le racisme anti-Noirs. Il s'agit d'une occasion unique d'agir comme une force motrice pour la communauté créative canadienne », a affirmé Suzanne Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'Office national du film du Canada. « L'ONF bénéficie déjà de pratiques exemplaires et d'une gouvernance solide en matière d'EDI. Ce projet pilote renforcera encore davantage notre culture d'équité et d'inclusion ainsi que notre engagement contre le racisme anti-Noirs. Il contribuera également à établir une référence en matière de gouvernance socialement responsable dans le secteur culturel.»

Pour plus d'informations et pour accéder au cadre :

bso-ben.ca/abr-policy-framework

À propos du Bureau de l'écran des Noirs

Le Bureau de l'écran des Noirs a pour mission de défendre les créateurs noirs, de développer les entreprises dirigées par des Noirs et de veiller à ce que les histoires des Noirs soient racontées et vues. En mettant l'accent sur le talent, l'accès et la visibilité, nous contribuons à façonner une industrie cinématographique qui reflète toute la richesse des expériences des Noirs au Canada et dans le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site bso-ben.ca

