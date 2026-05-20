Les pertes liées aux inondations et aux dégâts d'eau ont explosé de plus de 350 % au cours des deux dernières décennies.

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Ce printemps, les inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays ont causé des dommages à des habitations, perturbé des collectivités et mis les infrastructures municipales à rude épreuve. Comme les prévisions météorologiques annoncent des conditions instables pour les semaines et les mois à venir, le risque d'inondation demeure élevé dans une grande partie du Canada. Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) exhorte tous les ordres de gouvernement à voir dans ces événements un sérieux signal d'alarme et à accélérer les mesures visant à mieux protéger les Canadiens contre les risques d'inondation.

Les inondations demeurent la catastrophe naturelle la plus fréquente et la plus coûteuse au pays, et la tendance s'accentue. Selon Catastrophe Indices and Quantification Inc., les pertes assurées attribuables aux inondations et aux dégâts d'eau ont grimpé de plus de 350 % au cours des 20 dernières années comparativement aux deux décennies précédentes.

« Qu'il s'agisse de la fonte printanière ou d'épisodes de pluies torrentielles, les inondations sont de plus en plus fréquentes, importantes et coûteuses pour les collectivités partout au Canada, a expliqué Liam McGuinty, vice-président, Affaires fédérales, au BAC. Il faudra une mobilisation concertée de tous les ordres de gouvernement, de l'industrie et des propriétaires afin de réduire les risques, de renforcer la résilience des collectivités et de protéger les Canadiens contre la montée des coûts associés aux phénomènes météorologiques extrêmes »

Pour limiter les pertes causées par les inondations et éviter une hausse du coût de l'assurance, le BAC demande aux gouvernements d'accélérer les mesures dans plusieurs secteurs clés, notamment :

Favoriser la construction de nouvelles habitations hors des zones fortement exposées aux inondations en resserrant les règles d'aménagement du territoire et en freinant le développement dans les secteurs les plus à risque.

Lorsque la construction en zone inondable ne peut être évitée, mettre en place des mesures de protection abordables à l'échelle des collectivités, comme des infrastructures de contrôle des crues et des solutions naturelles.

Moderniser les réseaux d'eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales afin d'aider les municipalités à mieux composer avec des pluies plus abondantes et plus fréquentes.

Renforcer les codes du bâtiment et les normes de construction pour que les nouvelles habitations soient mieux conçues pour résister aux inondations, en fonction des réalités climatiques d'aujourd'hui et de demain.

Bonifier les programmes de rénovation résidentielle afin d'encourager les propriétaires à adopter des mesures simples et abordables pour limiter les dégâts causés par les inondations et réduire les coûts de rétablissement.

Mieux informer les Canadiens sur les risques auxquels ils sont exposés grâce à des outils d'information accessibles au public, notamment par la participation des provinces au nouvel outil fédéral de cartographie des risques d'inondation.

Sensibiliser les consommateurs en leur offrant une information claire et facile à comprendre afin d'aider les propriétaires, les locataires et les entreprises à prendre des décisions éclairées et à réduire concrètement leurs risques.

« Le meilleur moyen d'assurer la pérennité du marché de l'assurance habitation est de renforcer la résilience des collectivités, a ajouté M. McGuinty Cela passe notamment par des cartes des zones inondables plus précises, des choix plus judicieux en matière d'aménagement du territoire, des codes du bâtiment mieux adaptés aux réalités climatiques et des investissements dans les infrastructures. Investir dès maintenant dans la résilience demeure la façon la plus intelligente et la plus rentable de protéger les Canadiens et leurs collectivités à long terme. »

Ce que peuvent faire les Canadiens

Même si les gouvernements ont un rôle déterminant à jouer, les Canadiens peuvent aussi prendre des mesures concrètes pour réduire les risques d'inondation. Les propriétaires devraient notamment s'informer des risques propres à leur région, entretenir leurs systèmes de drainage lorsque possible, envisager l'installation de clapets antiretour ou de pompes de puisard au besoin, et vérifier leur couverture d'assurance.

Le BAC met à la disposition des Canadiens des outils pratiques et des conseils pour les aider à mieux se préparer aux inondations et à protéger leur habitation sur sa page Web Protection contre les dégâts d'eau et les inondations.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et seront exposés à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens valorisent et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée sensible et résiliente qui offre des solutions d'assurance tant aux particuliers qu'aux entreprises.

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SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Contact pour les médias : Brett Weltman, Directeur, Relations avec les médias, BAC, [email protected]