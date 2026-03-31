La catastrophe la plus coûteuse qu'ait connue le Canada en 2025 souligne l'importance de bâtir des communautés plus résilientes.

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les dommages assurés liés à la tempête de verglas de la fin mars de l'année dernière en Ontario et au Québec sont maintenant estimés à 466 millions de dollars, selon les derniers chiffres de Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ), alors que la prévision initiale peu après la tempête était de 342 millions de dollars. Cette tempête a été l'événement météorologique extrême le plus coûteux en 2025 au pays, et il se classe désormais au sixième rang des plus onéreux de l'histoire de l'Ontario.

« Les phénomènes météorologiques violents prennent toujours plus d'ampleur, souligne Maximilien Roy, vice-président, Stratégie au Bureau d'assurance du Canada (BAC). Les sinistres assurés liés aux catastrophes météorologiques et aux feux de forêt ont presque triplé au cours de la dernière décennie, passant de 14 milliards à 37 milliards de dollars par année, tandis que les réclamations ont presque doublé. Cette réalité exige une approche différente dans la manière dont nous bâtissons et planifions les collectivités, et investir maintenant dans la résilience est essentiel pour assurer la sécurité des Canadiens et rendre l'assurance disponible et abordable. »

Le secteur canadien de l'assurance de dommages continue d'exhorter tous les ordres de gouvernement à prendre des mesures concrètes pour réduire les risques croissants de catastrophes en investissant dans les infrastructures de protection contre les inondations, en renforçant la planification de l'utilisation des terres pour empêcher le développement dans les zones inondables, en élargissant les initiatives du programme Intelli-feu dans les communautés à haut risque d'incendies de forêt, et en mettant en œuvre des mises à jour attendues depuis longtemps des codes du bâtiment pour mieux protéger les habitations, les entreprises et les moyens de subsistance.

« Le Canada a l'occasion de devenir un chef de file mondial en matière de résilience, mais saisir cette occasion exigera une action concertée, ajoute M. Roy. Les assureurs et les décideurs de tous les ordres de gouvernement doivent collaborer dès maintenant pour protéger les Canadiens contre les risques croissants auxquels ils sont confrontés dans un monde de plus en plus instable. »

L'an dernier, à la suite de la pire année au chapitre des phénomènes météorologiques extrêmes dans l'histoire du Canada, le BAC a publié un nouveau plan de résilience en trois points définissant des priorités claires pour que les gouvernements puissent mieux protéger les communautés au pays. Le plan incite les gouvernements à :

Cesser de mettre les gens en danger : Construire plus intelligemment en évitant de bâtir de nouvelles habitations dans des zones à haut risque, et mettre à jour les codes du bâtiment pour tenir compte des conditions météorologiques extrêmes.



Investir dans la résilience et réduire les risques pour les communautés : Renforcer la cartographie des risques et construire des infrastructures publiques capables de résister aux conditions météorologiques extrêmes.



Combler les lacunes en matière de protection engendrées par les changements climatiques : Soutenir la tarification basée sur les risques par le biais de partenariats public-privé et éviter les interventions néfastes sur le marché.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs privés d'habitation, d'automobile et d'entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les parties prenantes du secteur pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger la population canadienne des risques auxquels elle est exposée aujourd'hui et sera exposée à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens ont retenu et méritent un secteur privé de l'assurance de dommages réactif et résilient qui offre des solutions d'assurance aux particuliers et aux entreprises.

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SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Personne-ressource pour les médias : Brett Weltman, Directeur, Relations avec les médias, BAC, [email protected]