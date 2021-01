TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Fournit une analyse approfondie de la façon dont les « perturbateurs macroéconomiques » pourraient jouer un rôle déterminant dans l'économie mondiale en 2021

Offre des perspectives sur la façon dont la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur les investissements durables

Examine de façon approfondie les titres à revenu fixe pour l'année à venir

BOSTON et TORONTO, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié son bulletin semestriel Connaissances mondiales, qui trace les perspectives de l'entreprise dans son ensemble et souligne les points de vue notables de ses équipes de placement des marchés publics et privés. Les principaux thèmes abordés dans le bulletin sont la reprise économique mondiale projetée, l'importance de l'analyse prospective du risque climatique à l'égard des investissements dans les secteurs de l'environnement, des services sociaux et de la gouvernance (ESG), les avantages fondamentaux des titres à revenu fixe, l'avenir des placements immobiliers, et la façon dont la pandémie de COVID-19 a incité les décideurs en Asie à prendre des mesures importantes en matière d'investissements durables.

Christopher Conkey, CFA, chef mondial, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Nous commençons 2021 avec beaucoup de raisons d'être optimistes - qu'il s'agisse de la distribution de vaccins, de la stabilité et de la liquidité sur les marchés mondiaux ou de l'introduction à l'échelle mondiale de mesures de relance budgétaire. Alors que nous cherchons à entamer la reprise économique, le dernier numéro du bulletin Connaissances mondiales donne un aperçu du paysage des placements et cerne les secteurs émergents et à croissance continue. »

Stephen Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie, a ajouté : « Après une année marquée par l'incertitude économique, il y a de l'espoir pour un certain nombre d'actifs des marchés privés en 2021, comme l'indiquent les conclusions de notre équipe Immobilier. »

« Comme la responsabilisation des entreprises et les facteurs ESG dominent les discussions dans les salles de conférence partout dans le monde, notre dernier bulletin fait état d'un intérêt croissant pour les investissements durables », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « Nous nous attendons à une augmentation de la demande de solutions à l'égard des émissions de carbone de la part des investisseurs, et nous sommes heureux de diriger ces conversations et continuerons de chercher des occasions pour les investissements dans les secteurs ESG, tant pour les catégories d'actif traditionnelles que pour les catégories d'actif non traditionnelles. »

Parmi les thèmes, les changements et les lignes directrices sur les catégories d'actif abordés par Connaissances mondiales, notons les articles suivants :

« Perspectives économiques mondiales : émergence de perturbations macroéconomiques » - Frances Donald , directrice générale, économiste en chef, Monde et chef mondial, Stratégie macroéconomique, projette l'état de l'économie mondiale de cette année avec quatre principaux thèmes : une année en deux parties, une reprise en forme de K, la hausse temporaire de l'inflation et la recherche continuelle d'un meilleur rendement.

- , directrice générale, économiste en chef, Monde et chef mondial, Stratégie macroéconomique, projette l'état de l'économie mondiale de cette année avec quatre principaux thèmes : une année en deux parties, une reprise en forme de K, la hausse temporaire de l'inflation et la recherche continuelle d'un meilleur rendement. « Trouver des occasions d'investissement durable sur les marchés asiatiques des titres à revenu fixe » - Endre Pedersen , chef adjoint global des investissements, Titres à revenu fixe, Murray Collis , chef adjoint des investissements, Titres à revenus fixes, Asie et Eric Nietsch , chef, ESG, Asie, décrivent la façon dont la pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance des investissements durables en Asie et créé des occasions intéressantes dans les marchés asiatiques des titres à revenu fixe.

- , chef adjoint global des investissements, Titres à revenu fixe, , chef adjoint des investissements, Titres à revenus fixes, Asie et , chef, ESG, Asie, décrivent la façon dont la pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance des investissements durables en Asie et créé des occasions intéressantes dans les marchés asiatiques des titres à revenu fixe. « L'avenir de l'immobilier repose sur la souplesse » - Michael McNamara , chef mondial, Placements immobiliers, explore la façon dont l'immobilier demeure pertinent dans un monde où les besoins changent et les raisons pour lesquelles ce marché devrait être considéré avec souplesse.

- , chef mondial, Placements immobiliers, explore la façon dont l'immobilier demeure pertinent dans un monde où les besoins changent et les raisons pour lesquelles ce marché devrait être considéré avec souplesse. « L'Accord de Paris comme cadre d'investissement à long terme » - Patrick Blais , gestionnaire de portefeuille principal, Actions fondamentales canadiennes, et Margaret Eve Childe , chef, ESG, Canada , examinent en profondeur l'Accord de Paris et la façon dont il fournit un cadre approprié aux investisseurs cherchant à harmoniser leurs portefeuilles avec l'objectif principal de réduire les émissions de carbone.

- , gestionnaire de portefeuille principal, Actions fondamentales canadiennes, et , chef, ESG, , examinent en profondeur l'Accord de et la façon dont il fournit un cadre approprié aux investisseurs cherchant à harmoniser leurs portefeuilles avec l'objectif principal de réduire les émissions de carbone. « Titres à revenu fixe : investir dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt » -- Howard C. Greene , gestionnaire de portefeuille principal et chef, Titres américains à revenu fixe de base et de base Plus, et Jeffrey N. Given , gestionnaire de portefeuille principal, Actifs titrisés, passent en revue certaines des raisons oubliées qui justifient d'investir dans les obligations et ils expliquent comment ces dernières peuvent ajouter de la valeur pendant les périodes difficiles.

Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter le bulletin, cliquez ici.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 923 milliards de dollars canadiens (692 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

