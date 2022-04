OTTAWA, ON , le 7 avril 2022 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont émis aujourd'hui la déclaration suivante concernant le budget fédéral de 2022 déposé par le gouvernement :

Les PLC accueillent positivement les éclaircissements offerts dans le budget 2022 sur l'échéancier du gouvernement concernant l'annonce d'indemnisation complète et équitable pour les impacts de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Toutefois, l'absence des modalités de la compensation inquiète l'industrie. La production laitière a besoin de prévisibilité, notamment pour investir dans des projets innovateurs et en durabilité.

Rappelons qu'au cours de la campagne électorale fédérale de 2021, le premier ministre s'est engagé à ce qu'une indemnisation complète et équitable pour les impacts de l'ACEUM soit annoncée au cours de la première année du nouveau mandat du gouvernement libéral. En déposant le budget 2022 sans modalités, le gouvernement a donc manqué une occasion d'offrir de la prévisibilité à l'industrie.

Les PLC ont récemment adopté les objectifs du gouvernement en matière de changements climatiques en fixant leur propre objectif d'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Dans cette perspective, nous saluons l'annonce du financement pour soutenir la transition énergétique et la démarche ciblant la durabilité à la ferme dans le budget. Cependant, la compensation des impacts de l'ACEUM est tout aussi indispensable puisque les producteurs devront consacrer des ressources supplémentaires pour soutenir les projets en matière d'innovation et de durabilité.

Nous demandons instamment au gouvernement de poursuivre la collaboration au sujet des modalités d'une compensation complète et équitable de l'impact de l'ACEUM.

