Le BST reçoit les dirigeants des organisations membres de l'International Transportation Safety Association (ITSA) à Québec

QUÉBEC, le 3 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) accueille les dirigeants des organisations d'enquêtes de sécurité des transports indépendantes des pays membres de l'International Transportation Safety Association (ITSA) dans le cadre de sa conférence annuelle qui a lieu cette année à Québec du 3 au 6 juin 2019.

« En tant que chef de file en matière d'enquêtes de sécurité des transports et membre fondateur, le BST est heureux d'accueillir cette année les représentants des divers pays membres de l'ITSA», a déclaré Mme Kathy Fox, présidente du BST, « nous croyons fermement en la mission de l'ITSA qui est basée sur l'échange d'information et la collaboration afin de promouvoir des enquêtes indépendantes et non-judiciarisées sur les accidents de transport et ainsi contribuer à la sécurité du public et de l'industrie. »

L'ITSA est un réseau de collaboration entre les dirigeants de 16 autorités nationales d'enquête de sécurité indépendantes et dont l'un des objectifs est de partager les pratiques exemplaires et les leçons apprises. Les discussions peuvent porter sur des sujets tels que les manquements à la sécurité, les études de sécurité, les recommandations de sécurité, les techniques d'enquête ou les stratégies de formation et de recrutement des enquêteurs. La conférence permet également aux membres d'identifier les préoccupations, les défis, les méthodes et des solutions communes et fournit des occasions de discussions ouvertes et franches sur des questions et préoccupations stratégiques entre les membres.

De plus amples information sur l'ITSA et ses membres sont disponibles au www.itsasafety.com (liens en anglais)

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Le BST dispose d'un site Web à l'adresse bst.gc.ca. Obtenez de l'information à jour au moyen de fils RSS, Twitter (@BSTCanada), YouTube, Flickr et notre blogue.

