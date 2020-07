GATINEAU, QC, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) confirme que le téléchargement et l'analyse préliminaire des données des enregistreurs de données de vol et de conversations dans le poste de pilotage du vol 752 d'Ukraine International Airlines (PS752) ont eu lieu.

Une équipe d'enquêteurs en provenance des États concernés, dont deux enquêteurs du BST, s'est réunie au Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile (BEA), à Paris (France), le 20 juillet 2020 pour commencer l'extraction des données des enregistreurs de bord du vol PS752. Au cours de cette semaine chargée, les données de ces enregistreurs ont bel et bien été téléchargées et soumises à une analyse préliminaire.

« Le téléchargement et l'analyse préliminaire des données constituent un jalon important dans ce qui doit être une enquête de sécurité minutieuse et transparente », a déclaré la présidente du BST, Kathy Fox. « Le travail à Paris est peut-être terminé, mais l'enquête est loin de l'être. Bon nombre de questions restent sans réponse. Je sais que les familles des victimes et beaucoup d'autres personnes sont impatientes de savoir quelles sont les données recueillies. Nous avons pressé l'Iran de diffuser des renseignements factuels issus des enregistreurs le plus rapidement possible. Cependant, en vertu de l'Annexe 13 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, le BST n'est pas en mesure de fournir des détails à l'heure actuelle, sans l'autorisation expresse de l'État chargé de mener cette enquête, c'est-à-dire l'Iran. Le BST continue de réclamer une enquête sur la sécurité minutieuse, transparente et crédible, et continue d'offrir son aide à l'Iran. »

À propos des enquêtes de sécurité à l'étranger

Les enquêtes internationales sur les accidents et les incidents d'aéronefs sont régies par l'Annexe 13 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (en anglais seulement). En qualité « d'État d'occurrence », la République islamique d'Iran et, plus précisément, son bureau d'enquête sur les accidents d'aéronefs, est l'organisme en charge de cette enquête de sécurité. Le rôle des États particulièrement intéressés à un accident parce que certains de leurs ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves, ou qu'ils ont d'autres intérêts directs dans l'accident, ce qui est le cas du Canada, est également régi par l'Annexe 13.

En qualité d'organisme en charge de l'enquête, le bureau d'enquête sur les accidents d'aéronefs de la République islamique d'Iran est également responsable de communiquer les renseignements relatifs à la progression et aux résultats de l'enquête de sécurité.

Visitez notre page sur les enquêtes sur les événements de transport aérien à l'étranger pour obtenir de plus amples renseignements.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

