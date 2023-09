TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Partout au Canada, des brigadiers extraordinaires sont en première ligne de la sécurité des enfants. Ils font preuve de vigilance, d'attention et d'esprit communautaire lorsque les enfants se trouvent sur le chemin de l'école. Organisme national à but non lucratif dédié à la prévention des blessures, Prachute souhaite connaître ces héros communautaires méconnus par le biais de son concours du brigadier.ère favori.te du Canada.

Desjardins Assurances (Groupe CNW/Parachute)

Ce concours annuel a été lancé en 2005 pour souligner les efforts considérables des brigadiers dynamiques qui contribuent à la sécurité de nos enfants. Depuis 2022, le concours est soutenu par Desjardins Assurances, le partenaire exclusif de Parachute en matière de sécurité routière.

Trois brigadiers canadiens seront récompensés pour leur contribution exceptionnelle à leur communauté. Chaque brigadier/brigadière gagnant.e, ainsi que chacune de ses écoles, recevront 500 $. Toute personne, qu'il s'agisse d'un parent, d'un enseignant, d'un directeur d'école ou d'un membre de la communauté, peut proposer une candidature en utilisant le formulaire de candidature en ligne à l'adresse parachute.ca/brigadierfavorinomination.

Les candidats devront expliquer pourquoi leur brigadier/brigadière mérite d'être reconnue et ils pourront télécharger jusqu'à quatre documents à l'appui, tels que des photos ou un dessin d'enfant.

Les nominations sont ouvertes dès maintenant et prendront fin le vendredi 17 novembre 2022.

« Chaque année, je suis impressionnée par la passion avec laquelle les gens rendent hommage aux brigadiers scolaires de leur communauté. Le concours du brigadier.ère favori.te du Canada nous donne l'occasion d'appuyer et de célébrer leur travail », a déclaré Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute.

« La sécurité des piétons est une priorité. Les brigadiers sont des joueurs clés de la vie de nos communautés et favorisent à la fois la mobilité et la sécurité de nos jeunes au quotidien », souligne Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales. « Desjardins Assurances est fière de soutenir ce concours annuel qui vise à reconnaître les brigadiers scolaires passionnés et dévoués. »

Pour en savoir plus sur Parachute et son engagement envers la sécurité des piétons, visitez le site parachute.ca.

À propos de Parachute

Parachute est l'organisme de bienfaisance national du Canada qui se consacre à la réduction des effets dévastateurs des blessures évitables. Les blessures sont la principale cause de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans et coûtent à l'économie canadienne 29,4 milliards de dollars par année. Grâce à l'éducation et à la défense des droits, Parachute travaille à sauver des vies et à créer un Canada exempt de blessures graves. Pour en savoir plus, visitez-nous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Parachute

Renseignements: Contact et demande d'entretien avec les médias : Kelley Teahen, Vice-présidente, Communications et Marketing, Parachute, 416 886-0950 (cellulaire), [email protected]