Québec, le 16 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) publie la norme canadienne CAN/BNQ 9701-500 Approche axée sur le risque relativement à l'urbanisme dans les régions nordiques - Exigences et lignes directrices visant à soutenir le développement d'infrastructures résilientes aux changements climatiques en régions nordiques.

Le BNQ a reçu le mandat du Conseil canadien des normes (CCN) d'élaborer une norme nationale du Canada destinée aux spécialistes de la planification de l'utilisation des terres dans les communautés nordiques. La publication de cette norme s'inscrit dans le cadre de l'Initiative de normalisation des infrastructures du Nord (ININ) par laquelle le CCN soutient l'élaboration de normes pour pérenniser les infrastructures et les rendre plus résistantes dans un contexte de changements climatiques.

Cette nouvelle norme définit une méthodologie uniforme pour l'élaboration de cartes de développement et d'utilisation des terres qui porte une attention particulière aux changements climatiques. Ces cartes, élaborées dans le cadre de la gestion de risques définie par cette nouvelle norme canadienne, seront des outils précieux pour appuyer la planification communautaire en matière d'urbanisme dans les régions nordiques.

Le Nord canadien, où le réchauffement se produit beaucoup plus rapidement que dans le reste du pays, est grandement vulnérable aux effets des changements climatiques qui ne cessent de se multiplier : dégradation du pergélisol, tempêtes violentes, fonte de la glace de mer, érosion côtière. Par exemple, l'augmentation de la température de l'air et des précipitations ont une incidence sur la température du sol, et donc sur la stabilité du pergélisol. L'érosion provoquée par la fonte des neiges, le ruissèlement des eaux de pluie et le drainage souterrain est de plus en plus généralisée et extrême. De nombreuses communautés nordiques doivent donc composer avec une érosion de leurs terres et des inondations constantes.

« Le BNQ est fier de prendre part aux initiatives favorisant le développement durable des communautés du Nord du Canada en contribuant à l'élaboration de mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques pour ses infrastructures. L'élaboration de cette norme consensuelle va permettre d'appuyer les spécialistes dans leurs prises de décision. Les changements climatiques constituent de grands défis pour l'environnement bâti et les régions nordiques en font les frais à un rythme accéléré », souligne Mélanie Robitaille, directrice des opérations du BNQ.

« Le Nord canadien est extrêmement vulnérable aux effets des changements climatiques, et les incidences sur les collectivités sont énormes. Notre initiative (ININ) vise à trouver des solutions pensées par et pour le Nord. Depuis 2011, le CCN noue des collaborations avec des collectivités, des organismes d'élaboration de normes et des experts dans le Nord canadien afin que les normes tiennent compte des vulnérabilités uniques propres aux infrastructures de cette région. Ce sont des normes comme celles élaborées par le BNQ qui nous aideront à bâtir et à maintenir un parc d'infrastructures résilient », affirme Chantal Guay, directrice générale du CCN.

La norme CAN/BNQ 9701-500 Approche axée sur le risque relativement à l'urbanisme dans les régions nordiques - Exigences et lignes directrices est disponible gratuitement sur le site du BNQ (https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures-urbaines/urbanisme-dans-les-regions-nordiques.html).

