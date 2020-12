Le BNQ prêt à recevoir les demandes d'attestation de masques destinés aux milieux de travail

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) lance aujourd'hui le programme d'attestation de masques destinés aux milieux de travail. Les fabricants et les distributeurs de masques peuvent maintenant présenter une demande pour faire reconnaître la conformité de masques utilisés pour prévenir la transmission de la COVID 19 par des personnes présymptomatiques ou asymptomatiques, mais tout de même contagieuses.

Le fascicule d'attestation BNQ 1922-900 Masques destinés aux milieux de travail établit les exigences de qualité et de performance des masques destinés à un usage en milieu de travail, réutilisables ou à usage unique, avec ou sans filtre amovible. Il précise les méthodes d'essai visant à s'assurer du respect des exigences de qualité et de performance. Deux critères de filtration et un critère de respirabilité doivent être satisfaits, en plus d'exigences relatives aux matériaux et à l'entretien, entre autres.

Employeurs, travailleurs et consommateurs pourront reconnaitre facilement les masques attestés grâce à un marquage distinctif incluant notamment la marque de conformité du BNQ.

Un programme d'application volontaire

Ce programme d'application volontaire, une initiative de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), est l'aboutissement du travail rigoureux d'un comité multidisciplinaire scientifique et technique formé d'experts de la santé, de laboratoires d'essai, de fabricants de masques et d'utilisateurs provenant de divers milieux professionnels. Il a été complété selon un échéancier serré grâce au travail soutenu et à la collaboration de tous les intervenants dans le dossier, conscients de l'urgence pandémique.

Les masques attestés pourront être utilisés dans les milieux de travail qui ne sont pas des environnements cliniques et qui sont exempts de personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, lorsque les mesures de distanciation physique ou la mise en place d'une barrière physique ne peuvent être respectées. Les masques attestés offriront une solution de rechange au masque de procédure ou médical actuellement recommandé par la CNESST pour protéger les travailleurs.

L'usage dans un environnement clinique nécessite la reconnaissance du masque comme un instrument médical selon des critères supplémentaires établis par Santé Canada. Il revient aux fabricants et aux distributeurs de réaliser les démarches nécessaires pour cette reconnaissance auprès de Santé Canada.

Avec la distanciation physique, l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire et la salubrité de l'environnement, la pratique de couvrir le nez et la bouche fait partie de la vie quotidienne des travailleurs pour assurer leur protection et celle de leur entourage.

Le fascicule d'attestation BNQ 1922-900 Masques destinés aux milieux de travail est téléchargeable gratuitement sur le site web du BNQ : bnq.qc.ca/masques

Citations

« Les membres du comité technique ont accompli un travail considérable et important en ayant à cœur de protéger la santé des travailleurs et en tenant compte de l'intérêt de toutes les parties prenantes. Le fascicule d'attestation devient le document de référence pour évaluer la qualité et la performance des masques destinés aux milieux de travail. »

Jean Rousseau, directeur principal du BNQ

